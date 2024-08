Une baisse inattendue du niveau des eaux révèle un tronçon « sauvage » de la rivière Presumpscot caché depuis des décennies

25 août — WINDHAM — Michael Shaughnessy, bâton de marche à la main, déambulait le long de la rive en direction d’un tronçon de rivière qui est caché sous un réservoir depuis plus d’un siècle.

Il s’arrêta pour s’émerveiller devant les fissures dans la terre et l’argile du fond de l’étang qui s’étaient formées à cause de l’exposition à la chaleur estivale, devant les souches d’arbres laissées par l’exploitation forestière du XIXe siècle et devant les mauvaises herbes nouvellement poussées qui poussaient dans des endroits où il y avait de l’eau stagnante il n’y a pas si longtemps.

Ce printemps, un problème inattendu avec l’un des nombreux barrages le long de la rivière Presumpscot a entraîné une baisse massive du niveau d’eau dans le bassin de retenue connu sous le nom de Dundee Pond à Windham. Bien que l’étang ait disparu, il a mis au jour une partie de la rivière et, par conséquent, une fenêtre sur l’histoire.

Au début, Shaughnessy, président du conseil d’administration des Amis de la rivière Presumpscot, s’inquiétait de l’impact écologique de la baisse soudaine du niveau d’eau et de ce que cela signifiait pour la ville, qui dépend de l’étang Dundee à la fois comme lieu de rassemblement et comme source de revenus estivaux provenant des droits d’entrée et de la location d’embarcations.

Il s’inquiète toujours de ces choses, mais plus il passe de temps à explorer la région, plus il sent qu’il vit quelque chose qui n’a pas été vu depuis 100 ans et qui ne sera peut-être pas vu avant 100 ans encore.

« C’est un aperçu de ce qui se trouve sous l’étang, qui n’est en réalité qu’une rivière sauvage », a-t-il déclaré. « C’est comme remonter le temps. »

Shaughnessy conseille désormais à tous ceux qui veulent l’écouter de contempler ce tronçon de la rivière avant que le barrage ne soit réparé et que l’eau ne le recouvre à nouveau cet automne.

Landis Hudson, directrice exécutive de l’association à but non lucratif Maine Rivers, qui milite pour la protection et la restauration des voies navigables de l’État, faisait partie de ceux qui ont récemment visité la région avec Shaughnessy. Elle l’a décrite comme une « combinaison fascinante de laideur profonde et de beauté inattendue ».

« Je n’arrivais pas à croire ce que je voyais », a-t-elle déclaré. « Cela me semblait tout simplement impossible. »

Bien avant l’industrialisation et avant que les usines de papier et de textile ne peuplent de nombreuses communautés du Maine le long des voies navigables, la rivière Presumpscot parcourait 26 miles, en grande partie sans entrave, du lac Sebago à la baie de Casco.

C’était une source vitale de subsistance pour le peuple Abenaki qui vivait dans le sud du Maine avant la colonisation. Le nom Presumpscot signifie en fait « beaucoup de chutes » ou « beaucoup d’endroits accidentés », et c’était son identité avant que les barrages ne modifient le débit naturel de l’eau.

Les premiers barrages furent construits au XVIIIe siècle pour alimenter les usines à papier. Au milieu du XIXe siècle, un canal fut construit le long de la rivière pour faciliter le transport des marchandises et des fournitures, mais il fut rapidement supplanté par les chemins de fer. Ensuite, d’autres barrages furent construits pour exploiter l’hydroélectricité. L’un de ces barrages créa l’étang Dundee, un réservoir qui fut plus tard transformé en un parc municipal et un lieu de baignade très fréquentés.

Mais la rivière était toujours là, cachée sous l’étang.

Maintenant, c’est à nouveau visible, pour un petit moment encore.

Rob Sanford, professeur émérite de sciences environnementales à l’Université du sud du Maine et rédacteur en chef de « River Voices: Perspectives on the Presumpscot River », a déclaré que l’étang asséché ressemble à première vue à un paysage extraterrestre.

Mais un examen plus approfondi révèle l’histoire : les canaux faits à la main et les souches d’« arbres à loups », ou de grands arbres solitaires qui ont été laissés derrière comme des zones d’ombre pour les animaux au pâturage,

« Pour apprécier quelque chose, je pense qu’il est utile de le connaître », a-t-il déclaré. « Il est alors plus facile d’en percevoir la valeur. Les rivières sont considérées comme allant de soi. »

Shaughnessy a déclaré que la nouvelle vue de la rivière, qui comprend l’eau se précipitant le long de chutes rocheuses, ressemble davantage à quelque chose que vous pourriez voir dans l’Ouest, quelque chose qui n’est pas gâché par l’interférence humaine.

« Nos rivières sont endiguées depuis si longtemps que nous ne savons tout simplement pas », a-t-il déclaré.

« LA SAISON PERDUE » À DUNDEE POND

Selon un communiqué de Relevate Power Management, la société new-yorkaise qui gère le barrage de Dundee, la baisse du niveau d’eau a été provoquée lorsque l’une des deux vannes – qui servent à laisser passer l’excès d’eau lors des crues – s’est bloquée en position ouverte.

Au fil des semaines, le niveau d’eau de l’étang de Dundee a baissé, exposant le fond de l’étang.

L’entreprise a travaillé pendant une grande partie de l’été pour réparer le barrage et devrait avoir terminé d’ici la fin du mois d’août. Après cela, elle commencera progressivement à remplir le réservoir, ce qui à son tour couvrira et cachera la rivière sauvage en dessous.

Le dysfonctionnement n’est pas une surprise, a déclaré Shaughnessy. Le barrage date de plus de 100 ans et, même avec un entretien régulier, sa durée de vie n’est pas illimitée.

Pendant que l’étang est vidé, Relevate et ses sous-traitants réviseront d’autres portes du barrage « pour minimiser la probabilité d’autres fermetures liées aux portes au cours des prochaines années », a déclaré le PDG de l’entreprise, Matthew Wenger, dans un communiqué.

Relevate remplira ensuite l’étang en consultation avec la Commission fédérale de réglementation de l’énergie – qui supervise les barrages hydroélectriques – et avec le ministère de la Protection de l’environnement du Maine.

L’étang devrait revenir à son niveau normal d’ici la mi-octobre.

La baisse soudaine du niveau d’eau ce printemps a été une surprise pour les responsables de la ville, a déclaré Linda Brooks, directrice des parcs et loisirs de Windham.

« C’était difficile parce que nous n’avons pas été prévenus suffisamment à l’avance », a-t-elle déclaré.

La zone de loisirs a ouvert ses portes le week-end du Memorial Day, mais a dû fermer deux semaines plus tard. En été, pas moins de 20 000 visiteurs s’y baignent, prennent le soleil et font du kayak.

Brooks a déclaré qu’il y avait eu l’espoir que le problème soit résolu d’ici fin juillet, mais cela ne s’est pas produit.

« Nous appelons cela la saison perdue », a-t-elle déclaré.

« Malheureusement, il semble que nous ne serons pas indemnisés pour les pertes subies », a-t-elle déclaré. « Nous avons déposé une demande d’indemnisation auprès de notre assureur, mais elle n’a pas été prise en charge. »

Bien que la saison de baignade à Dundee Pond ait été perdue, le changement soudain a créé des opportunités à court terme pour le kayak en eau vive et même la pêche à la mouche juste au nord de l’étang, a déclaré Shaughnessy.

Il s’inquiète toutefois des conséquences à long terme de la perte soudaine d’eau. La population de moules et de palourdes a été décimée, et les moules sont des organismes filtreurs importants qui contribuent à maintenir l’eau propre. En marchant de la plage de Dundee Park jusqu’à la rivière sauvage cette semaine, il était impossible d’éviter de croquer des coquillages.

Et personne ne connaît encore l’impact sur les poissons qui nagent et frayent dans la rivière.

« Ils devraient être tenus responsables », a déclaré Shaughnessy à propos de Relevate.

INTÉRÊT ACCRU POUR LA SUPPRESSION DES BARRAGES

Steve Heinz, qui porte une attention particulière au fonctionnement des barrages grâce à son travail avec l’organisation à but non lucratif Maine Council of Trout Unlimited, qui milite pour la restauration des rivières et des ruisseaux en tant qu’habitats indigènes pour les poissons, a déclaré que le récent dysfonctionnement est le dernier d’une série de problèmes.

« Je pense que quiconque se soucie de l’environnement serait profondément touché par ce qui s’est passé sur le site de Dundee », a-t-il déclaré. « Les conséquences ont été énormes. C’est une perturbation totale de ce qui existait auparavant. »

Heinz a déclaré que si l’énergie hydroélectrique doit continuer à fonctionner dans le Maine, elle doit le faire de manière responsable, et il ne croit pas que cela se produise.

Même avant la défaillance du barrage de Dundee, les discussions sur la suppression des barrages étaient de plus en plus fréquentes dans le Maine. Les usines qui en avaient besoin n’existent plus et les habitants accordent plus d’importance aux possibilités de loisirs et à la protection des habitats qui ont été perturbés pendant des décennies.

Un barrage à Saccarappa Falls, plus loin en aval de la rivière Presumpscot à Westbrook, a été supprimé en 2019 dans le cadre d’un projet plus vaste de restauration de la rivière. Cette semaine, les résidents de Yarmouth ont entendu des représentants fédéraux parler d’une proposition visant à supprimer deux barrages sur la rivière Royal. D’autres barrages sont restés en place, mais ont ajouté des passages à poissons qui permettent aux espèces de se déplacer librement en amont et en aval des rivières.

À un moment donné, a déclaré Shaughnessy, la rivière Presumpscot comptait le plus de barrages par mile de toutes les rivières du pays.

Les tribus Abénakis considéraient les barrages sur la rivière comme une attaque contre leurs moyens de subsistance, à tel point qu’un chef tribal, le chef Polin, dans les années 1750, s’est rendu à pied à Boston pour protester parce que le Maine faisait toujours partie de la colonie de la baie du Massachusetts.

Polin fut plus tard tué lors d’un conflit avec les colons blancs au sujet du passage des poissons.

Shaughnessy a un mémorial à Polin sur sa propriété près de la rivière à Westbrook.

Marcher le long de la rivière au cours des dernières semaines a été à la fois solennel et vivifiant, a déclaré Shaughnessy, qui se qualifie lui-même de « gars de la rivière ».

Pour lui, c’est l’occasion d’imaginer à quoi ressemblaient les choses lorsque les peuples autochtones pêchaient et que les animaux paissaient le long des rives. Et l’occasion de se demander si cela pourrait un jour ressembler à nouveau à cela.

