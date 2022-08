Une baisse des meurtres – The New York Times

“Je dirais que j’ai un optimisme très prudent”, a déclaré Richard Rosenfeld, criminologue à l’Université du Missouri-St. Louis.

Une raison d’espérer : les causes probables de la flambée des meurtres en 2020 et 2021 s’estompent.

Les perturbations liées à Covid ont probablement conduit à davantage de meurtres et de fusillades en fermant les services sociaux, qui avaient assuré la sécurité des gens, et en fermant les écoles, ce qui a laissé de nombreux adolescents inactifs. (Mes collègues Thomas Fuller et Tim Arango ont écrit sur le lien entre la pandémie et la violence armée.) Mais les États-Unis se sont rouverts, ce qui contribuera probablement à inverser les effets des deux dernières années sur les crimes violents.

Les conséquences du meurtre de George Floyd en 2020 ont également probablement causé plus de violence, tendu les relations entre la police et la communauté et diminué l’efficacité des forces de l’ordre. Cet effet s’est également atténué à mesure que l’attention du public s’est éloignée des épisodes très médiatisés de brutalité policière. Une tendance similaire s’est produite auparavant : après que des protestations contre la police ont éclaté entre 2014 et 2016, les meurtres ont augmenté pendant deux ans, puis ont diminué.

2020 a été une année chaotique dans l’ensemble, avec Covid, des manifestations contre la police et une élection présidentielle. Cette agitation a favorisé la discorde sociale et l’anomie, qui pourraient également contribuer aux meurtres : à mesure que les gens perdent confiance les uns dans les autres et dans leurs institutions, ils sont plus susceptibles de se déchaîner dans le crime et la violence. À mesure que le chaos recule, la violence peut également reculer.