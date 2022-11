Une baisse de pourcentage à deux chiffres touchera les actions en 2023: Morgan Stanley

Les investisseurs pourraient être à la porte d’un recul profond.

Mike Wilson de Morgan Stanley, qui a un objectif de fin d’année de 3 900 pour le S&P 500 pour l’année prochaine, prévient que les entreprises américaines se préparent à déclencher des révisions à la baisse des bénéfices qui feront chuter les actions.

“C’est le chemin. Je veux dire que personne ne se soucie de ce qui va se passer dans 12 mois. Ils doivent faire face aux trois à six prochains mois”, a-t-il déclaré mardi à “Fast Money” de CNBC. “C’est là que nous pensons en fait qu’il y a un inconvénient important. Donc, alors que 3 900 sonne comme six mois vraiment ennuyeux. Non … ça va être une course folle.

Wilson, qui est stratège en chef des actions américaines et directeur des investissements de la société, estime que le S&P pourrait chuter jusqu’à 24 % par rapport à la clôture de mardi au début de 2023.

“Vous devriez vous attendre à un S&P entre 3 000 et 3 300 au cours des quatre premiers mois de l’année”, a-t-il déclaré. “C’est à ce moment-là que nous pensons que la décélération des révisions du côté des bénéfices atteindra en quelque sorte son crescendo.”

Mardi, le S&P 500 clôturé à 3 957,63, une baisse de 17 % jusqu’à présent cette année. L’objectif de prix de fin d’année de Wilson était également de 3 900 pour cette année.

“Le marché baissier n’est pas terminé”, a-t-il ajouté. “Nous avons des creux nettement inférieurs si nos prévisions de bénéfices sont correctes.”