Une baisse de certaines recherches sur Google montre que les investisseurs particuliers quittent le marché

Alors que le marché boursier est bien engagé dans sa pire année depuis la crise financière, les investisseurs familiaux semblent perdre tout intérêt.

À en juger par les tendances de recherche en ligne, la curiosité pour les cours des actions est revenue à ses niveaux d’avant la pandémie, en février 2020, alors que le marché approchait de la fin de sa plus longue course haussière de tous les temps. Les recherches liées au marché ont culminé à la mi-mars 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 et les fermetures économiques associées ont plongé les investisseurs dans la panique. Il est resté relativement élevé jusqu’à la fin de 2021.

Cependant, ces derniers jours, les recherches de termes liés au Dow Jones Industrial Average, Apple et Tesla sont revenues à la norme.

Ces termes sont des indicateurs fiables de l’intérêt des investisseurs particuliers et peuvent donc aider à évaluer qui fait vraiment bouger le marché, a déclaré Nicholas Colas, co-fondateur de DataTrek Research.

“Les Américains accordent moins d’attention à la dernière vague de volatilité du marché boursier qu’aux plus bas de juin et sont moins intéressés par les valeurs technologiques américaines de haute qualité qu’à la fin de 2019”, a écrit Colas dans la note de marché quotidienne de l’entreprise publiée mercredi soir.

Colas a ajouté que les fortes baisses de prix, comme ce qui s’est passé jusqu’en 2022, attirent généralement l’attention. Les inquiétudes suscitées par le marché freinent généralement les dépenses de consommation, ce qui pourrait contribuer à faire baisser les prix à un moment où l’inflation atteint des sommets proches de 40 ans.

“Ce mécanisme de transmission ne fonctionne que si les consommateurs prêtent attention aux cours des actions”, a-t-il déclaré.

Sur la question des actions technologiques, l’intérêt décroissant pour les sociétés phares comme Apple et Tesla “indique simplement que les investisseurs particuliers ne sont pas aussi engagés qu’ils l’étaient il y a un an ou deux. Nous le savions déjà, et il faudra que les marchés se stabilisent et commencent à se rallier avant qu’ils ne reviennent.”

Colas a utilisé le Dow Jones comme proxy car il s’agit bien plus d’un indicateur Main Street que le S&P 500, qui est suivi de plus près par les traders. Le Dow est composé de seulement 30 actions, mais il est suivi de plus près par les investisseurs particuliers car il est composé de certaines des plus grandes sociétés américaines.

L’intérêt décroissant pour les indicateurs du marché boursier reflète la baisse des volumes de vente au détail sur les plates-formes de négociation en ligne populaires, notamment Robinhood, qui a réduit ses effectifs à mesure que l’activité ralentissait.