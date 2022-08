Une baie moisie ruinera-t-elle le reste ?

Les moisissures deviennent plus dangereuses lorsqu’elles se développent et envahissent plus profondément le produit alimentaire, où certains types produisent des toxines. Bien que ce ne soit généralement pas un problème avec les baies en raison de leur forme, de leur petite taille et des types de moisissures qui y poussent, c’est plus préoccupant avec les aliments plus gros qui sont humides ou qui ont une texture douce ou poreuse, comme les restes de viande ou casseroles, confitures et gelées, fromages à pâte molle et pains. S’il y a de la moisissure à la surface de ces aliments, vous devez supposer qu’ils sont contaminés à l’intérieur et les jeter, selon l’USDA.