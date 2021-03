Une bague du 18ème siècle contenant de mystérieux cheveux humains de 200 ans est en train de grimper sur Internet

Vous ne le savez peut-être pas, mais les bijoux et les bibelots contenant les cheveux de personnes décédées étaient un thème assez populaire dans de nombreuses régions du monde. Roadshow sur les antiquités de la BBC a souvent présenté des médaillons et des bibelots avec divers «souvenirs» importants du passé.

Parfois, ces souvenirs proviennent du corps de la personne décédée; le plus souvent, les cheveux. Dans l’un des Tournée des antiquités, les téléspectateurs ont été dégoûtés après avoir vu une bague contenant des cheveux humains sur la liste. La bague et les cheveux humains auraient 250 ans.

L’anneau de deuil a été retiré pour évaluation par le Tournée des antiquités équipe. Selon la gravure sur la bague, elle appartenait à une personne nommée Anne Gratton en 1787. Elle a été apportée au salon parce que le propriétaire actuel ne se sentait plus à l’aise de la garder en sa possession et voulait que la bague soit rendue aux propriétaires légitimes (possible descendants de la personne).

L’expert joaillier propriétaire John Benjamin s’est entretenu avec le BBC « Ma mère l’a ramassée à une foire aux antiquaires il y a plusieurs années et j’en ai hérité. » Dans une explication sur les cheveux que contient la bague, Benjamin a déclaré que cela pouvait être nouveau ou «dégoûtant» pour certains téléspectateurs, mais ce n’était en aucun cas inhabituel.

Ce n’est pas la première fois qu’un bijou incrusté de cheveux est présenté Tournée des antiquités. Une fois, l’émission présentait une bague sur laquelle était apparemment incrustée les cheveux de la célèbre auteur Charlotte Brontë. La gravure sur la bague portait le nom de l’auteur et la date de son décès en 1855. Dans cette vitrine, l’expert en joaillerie Geoffrey Munn a exprimé les mêmes sentiments que Benjamin. Il mentionné il y avait «très peu de raisons de douter» de l’authenticité de la bague. «C’était une convention pour fabriquer des bijoux à partir de cheveux au 19ème siècle. Il y avait une terreur de ne pas pouvoir se souvenir du visage et du caractère de la personne décédée », a-t-il dit.

Le Tournée des antiquités est un BBC-PBS programme qui existe depuis 1979. Des gens de divers horizons apportent des objets anciens et des œuvres d’art afin qu’ils puissent les faire évaluer par les experts de l’exposition.