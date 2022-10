Une bagarre pour “Rasgulla” pendant le mariage d’Agra fait un homme de 22 ans mort et cinq blessés

Lors d’une fête de mariage à Agra, dans l’Uttar Pradesh, un jeune homme a été poignardé à mort lors d’une bagarre à propos de “Rasgulla”. La mort de l’invité du mariage est survenue après qu’une grave bagarre a éclaté. La police est ensuite arrivée sur les lieux et le corps a été envoyé pour une autopsie. Selon un rapport du Times Now, la police enquête actuellement sur l’affaire.

L’incident s’est produit mercredi à Etmadpur. Une fête de mariage a été organisée à Vinayak Bhawan, lorsque la bagarre intense a éclaté au point que les invités ont commencé à se lancer des assiettes.

Le SHO d’Etmadpur, Sarvesh Kumar a déclaré : « Les deux filles d’Isman Ahmed se mariaient avec les fils de Wakar Ahmed. Une dispute a éclaté entre les familles sur le fait que les «rasgullas» n’étaient pas servis. Les choses ont mal tourné lorsque des jeunes des deux côtés ont commencé à se lancer des assiettes et des chaises », a rapporté le Times of India.

Bientôt, le combat s’est intensifié et s’est transformé en une bagarre. En voyant le combat s’intensifier, des personnes des deux côtés du mariage se sont également jointes et ont commencé à s’attaquer avec des cuillères et des couteaux. Au cours de cet incident, un homme a été poignardé à mort. La police a été immédiatement prévenue. En arrivant sur les lieux, ils ont tenté de convaincre toutes les parties impliquées de se calmer. L’équipe médico-légale a également été informée et a été immédiatement chargée de collecter les échantillons et d’autres preuves.

L’officier du cercle d’Etmadpur, Ravi Kumar Gupta, a déclaré: «La dispute sur la pénurie de bonbons s’est transformée en une sérieuse bagarre et un homme a attaqué les participants avec un couteau. Sunny (22 ans), qui a subi de graves blessures lors de l’attaque, a d’abord été envoyé au centre de santé communautaire, puis transféré au Sarojini Naidu Medical College à Agra, où il est décédé pendant son traitement. Son corps a été envoyé pour une autopsie », selon PTI.

Cinq personnes blessées dans la bagarre ont été envoyées au centre de santé communautaire d’Etmadpur, a indiqué la police. Sunny était l’un d’entre eux. La famille de la victime a également porté plainte. Cependant, aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent.

