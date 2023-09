Une bagarre politique frappe l’organisme de surveillance de la vie privée à propos d’un rapport sur un outil d’espionnage

Lors de ce qui était censé être une journée de célébration, un organisme fédéral de surveillance de la vie privée de premier plan se retrouve soudainement à repousser d’âpres divisions internes – et, aux yeux de ses détracteurs, de grandes questions sur ses principales conclusions.

Quelques instants après publier un rapport très attendu sur un programme controversé d’espionnage étranger, les deux républicains du Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles, composé de cinq membres, ont publié un communiqué de presse fustigeant les conclusions des trois membres démocrates nommés par le comité, les qualifiant de « contraires aux preuves et non conformes à la loi ».

Les candidats républicains, Beth Williams et Richard DiZinno, ont ensuite sauté une conférence de presse dans l’après-midi au bâtiment Ronald Reagan, dans le centre-ville de Washington, DC, où l’organisme de surveillance bipartisan a dévoilé les résultats de son examen de plusieurs mois de l’article 702 de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers.

Devra expirer à la fin de cette année en l’absence d’une action du Congrès, l’article 702 autorise la communauté du renseignement américain à collecter les textes, e-mails et autres communications numériques des étrangers situés à l’étranger qui correspondent en utilisant les plateformes d’entreprises technologiques américaines, comme Microsoft et Google.

Alors que les sceptiques quant aux réformes majeures profitent des divisions du conseil d’administration pour mettre en doute son dernier rapport, les partisans protestent contre le fait que les critiques acerbes des membres républicains sont de la fanfaronnade politique.

La division entre la majorité et la minorité est « plus rhétorique que substantielle », a déclaré Travis LeBlanc, l’un des trois démocrates du groupe, dans une interview.

Les trois démocrates ont également minimisé à plusieurs reprises les divisions avec leurs homologues républicains lors de l’événement de jeudi. «Le fait qu’il n’y ait pas de réponse unanime sur laquelle tout le monde s’accorde ne signifie pas que le fond et l’analyse d’un côté sont erronés», a déclaré LeBlanc lors de l’entrevue. « C’est simplement une reconnaissance du fait qu’il s’agit d’une question très complexe. »

Les fissures au sein du conseil d’administration ont commencé à attirer l’attention mercredi, lorsque le groupe a partagé son rapport sur l’article 702 avec le Congrès et la Maison Blanche.

Contrairement à l’examen précédent de l’outil d’espionnage étranger réalisé par l’organisme de surveillance, en 2014, le rapport ne présentait pas de recommandations consensuelles sur la manière de le réformer. Au lieu de cela, le rapport de 300 pages comprenait une annexe de 55 pages dans laquelle DiZinno et Williams critiquaient bon nombre des conclusions du rapport sur la gravité des risques que le programme d’écoutes étrangères présente pour les Américains.

La connaissance de la publication imminente du rapport a plongé les responsables de la Maison Blanche et le personnel du Congrès dans une frénésie pour déterminer la manière dont l’opinion partagée du rapport devrait être considérée : comme un soutien retentissant à des réformes majeures – ou simplement un autre signe de la façon dont ces propositions sont source de division.

« Il s’agit d’un rapport profondément fragmenté, divisé au mot près, et il s’agit en réalité de deux rapports, deux rapports complets, en un seul », a déclaré aux journalistes un haut responsable de l’administration Biden, qui a requis l’anonymat comme condition pour fournir un exposé sur la loi. lors d’un appel du mercredi après-midi.

Au cœur de la controverse actuelle se trouve la recommandation des trois démocrates selon laquelle les espions et les agents chargés de l’application des lois américains devraient obtenir l’approbation d’un tribunal de surveillance spécial avant d’interroger la mine de données collectées dans le cadre du programme pour obtenir des informations sur les Américains.

Lorsque des citoyens américains échangent des messages avec des étrangers ciblés, leurs communications sont également aspirées dans la base de données 702.

Une coalition bipartite de démocrates partisans des libertés civiles et de républicains conservateurs qui croient que la communauté du renseignement américain est devenue politisée a fait valoir que ces requêtes représentent une « porte dérobée » inconstitutionnelle autour du droit à la vie privée des Américains – une évaluation que les trois démocrates de l’organisme de surveillance de la vie privée approuvent désormais.

« Le conseil estime que la garantie la plus importante pour le droit à la vie privée des Américains est d’exiger un contrôle judiciaire individualisé et particulier pour toutes les requêtes des personnes américaines », a déclaré jeudi Sharon Bradford Franklin, présidente du conseil d’administration, lors de l’événement.

Cette proposition représente de loin le plus grand reproche de la Maison Blanche à l’égard du rapport – et c’est la raison pour laquelle elle a si fortement souligné le manque de consensus de l’organisme de surveillance. Les deux républicains se sont vigoureusement opposés à l’idée d’une autorisation judiciaire pour ces perquisitions.

« Les tribunaux américains ont jugé à plusieurs reprises que cette exigence n’était pas légalement nécessaire et la communauté du renseignement a unanimement clairement indiqué qu’elle serait irréalisable sur le plan opérationnel et nuirait à notre sécurité nationale », a déclaré Matt Olsen, procureur général adjoint chargé de la sécurité nationale, dans un courrier électronique.

Les cinq membres du conseil d’administration ont convenu que l’article 702 était essentiel à la sécurité nationale des États-Unis et qu’il devrait être réautorisé avec de nouvelles protections en matière de confidentialité. Ils ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur la nature de ces solutions – renvoyant le travail acharné au Congrès.

« Il s’agissait clairement d’un rapport antagoniste. Mais ça va », a déclaré le représentant. Jim Himes (D-Conn.). «Je pense en quelque sorte que cela reflète le débat que nous aurons au sein du Congrès. La différence est bien sûr que nous devons parvenir à une réponse collective.

Jordan Carney a contribué à ce rapport.