Une bagarre massive dans un pub tache le match Angleterre-Allemagne

Une centaine de personnes ont pris d’assaut et déclenché une bagarre dans un pub londonien avant le match entre l’Angleterre et l’Allemagne lundi, selon la police métropolitaine. Bien que certains membres du groupe aient enfilé des équipements anglais, on soupçonne que les attaquants étaient des supporters allemands.

“A 17h50 le lundi 26 septembre, un groupe d’environ 100 hommes, dont beaucoup portaient des masques, s’est approché d’un pub de Dagmar Avenue, Wembley par une ruelle menant au parking”, a lu un communiqué de la police sur l’épreuve.

“Alors qu’un certain nombre de membres du groupe portaient des chapeaux et des écharpes anglais, on pense qu’ils étaient des” fans “allemands”, poursuit le communiqué. “Le groupe est entré dans le café en plein air du pub et a commencé à agresser des clients, dont la plupart se trouvaient dans la région pour assister au match Angleterre contre Allemagne. Des coups de poing et des projectiles, y compris des cônes de signalisation, ont été lancés.

« Les agents ont répondu et le groupe a pris la fuite. Le désordre a duré environ deux minutes.

Une bagarre avant que l’Angleterre n’accueille l’Allemagne

Le Daily Mail a suggéré qu’une partie des assaillants utilisaient même des machettes et des poings américains. La police n’a pas confirmé ce rapport, mais a déclaré qu’il y avait manifestement de multiples blessés sur les lieux. Trois clients du pub ont subi des blessures assez graves aux extrémités. D’autres ont été soignés pour des blessures au visage, mais il ne semble pas qu’il y ait eu d’incident mettant leur vie en danger. Le nombre total de blessures comptabilisées est de cinq clients.

Malgré le nombre de personnes impliquées dans la bagarre, il n’y a eu que quatre arrestations dans la région.

Le pub en question est apparemment régulièrement fréquenté par des familles. Le Green Man est situé à moins d’un mile du stade de Wembley, où le match a été joué. La semaine dernière, des rapports ont révélé que la criminalité liée au football avait augmenté de près de 60% en Angleterre et au Pays de Galles. Bien que cet incident particulier ne se soit pas produit à l’intérieur d’un stade, la violence est une tendance inquiétante dans les fonctions de football.

L’Angleterre et l’Allemagne ont fait match nul 3-3. Les Allemands ont pris une avance de 2-0 en seconde période avant que l’équipe de Gareth Southgate ne marque trois buts consécutifs. Kai Havertz, cependant, a marqué à la 87e minute pour partager les points.

PHOTO : IMAGO / Matthias Koch