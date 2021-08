Une bagarre lors d’un match de basket provoque le piétinement

YORK, Pennsylvanie – Au moins six personnes ont été blessées après une bagarre dans un centre sportif à environ 80 miles de Philadelphie qui a provoqué un incident de masse dimanche après-midi.

Diane E. Garber, coordonnatrice des services d’urgence pour le canton d’East Hempfield, a confirmé que moins d’une douzaine de personnes ont été blessées après avoir été piétinées après que plusieurs personnes ont tenté de quitter le bâtiment de manière « chaotique ».

La police d’East Hempfield a répondu à un appel à 14 h 22 pour des coups de feu signalés lors d’un tournoi de basket-ball à l’intérieur du complexe. La police a déclaré qu’une bagarre avait éclaté pendant l’un des matchs de basket-ball, et plusieurs personnes ont déclaré avoir entendu un coup de feu. Mais aucun témoin n’a vu une arme à feu, et il n’y a eu aucune victime de coups de feu, selon la police.

« Encore une fois, aucune victime par balle ; les seules blessures qui se sont produites étaient dues au chaos de centaines de personnes quittant l’établissement », a déclaré Garber. « Les gens ont rapidement aidé d’autres personnes à obtenir de l’aide, les gens ont rapidement quitté l’établissement, à ce stade, il n’y a aucune raison pour que la communauté se sente concernée. »

Le PD d’East Hempfield a déclaré que six personnes avaient été transportées dans des hôpitaux et que plusieurs autres avaient été soignées sur place. Les blessures ne mettent pas la vie en danger.

Une vidéo publiée sur Facebook montre des basketteurs et des spectateurs avant que les gens ne commencent à courir vers une sortie.

Bien qu’une déclaration initiale de Spooky Nook ait indiqué que deux personnes avaient été blessées, le PD d’East Hempfield a déclaré plus tard que six personnes avaient été transportées vers des hôpitaux et que plusieurs autres avaient été soignées sur place.

Les blessures ne mettent pas la vie en danger. La police demande aux gens d’éviter le secteur.

Bender a déclaré que lorsqu’un tournoi a lieu, l’équipe de sécurité de Spooky Nook met en place un blocus à la porte d’entrée, vérifiant chaque sac et sac à main qui entre. Spooky Nook a également une sécurité armée et non armée dans le bâtiment à tout moment.

Spooky Nook Sports est le plus grand complexe sportif en salle des États-Unis, selon leur site Web. L’installation intérieure de 700 000 pieds carrés offre plus d’une douzaine de sports.

Les autorités ont estimé que le nombre de visiteurs dimanche se situait entre 6 000 et 8 000.

East Hempfield PD continue d’enquêter sur l’incident et examine la vidéo ainsi que s’entretient avec des témoins.

