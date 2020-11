Une bagarre éclate entre les démocrates pour savoir qui devrait être secrétaire à l’Agriculture de Biden

Une bataille éclate parmi les démocrates pour savoir qui Joe Biden devrait choisir pour être son secrétaire à l’Agriculture.

Le président élu n’a pas encore nommé la personne qui dirigera le département de l’Agriculture, qui supervise diverses agences, notamment le United States Forest Service, le United States Food Safety and Inspection Service et le Food Stamp Program.

Le représentant de la Caroline du Sud, James Clyburn – qui est largement considéré comme jouant un rôle crucial dans la victoire primaire démocrate de Biden – a déclaré jeudi au New York Times que Biden devrait nommer la représentante de l’Ohio Marcia Fudge au poste puissant.

Fudge – une femme noire qui dirige actuellement le panel sur la nutrition et la surveillance du comité de l’agriculture de la Chambre – a également le soutien de deux des plus proches conseillers de Biden, selon le Times.

Clyburn a déclaré à la publication qu’il pensait que le ministère de l’Agriculture devrait subir des changements radicaux, affirmant qu’il “ favorise actuellement les grands intérêts agricoles ” par rapport aux “ petits agriculteurs du comté de Clarendon, en Caroline du Sud, ou aux bénéficiaires de bons alimentaires à Cleveland, Ohio ”.

Il a également affirmé que le département se concentrait de manière disproportionnée sur les États à majorité blanche du Midwest, les besoins alimentaires et agricoles du sud rural étant largement négligés.

«J’en ai marre que les gens disent que l’Amérique rurale n’est que le Nebraska et l’Iowa», a déclaré Clyburn plus tard au New York Post.

«L’Amérique rurale, c’est la Caroline du Sud, c’est le Mississippi, c’est l’Alabama. C’est la Géorgie. Ce sont les électeurs ruraux noirs qui ont aidé Biden à porter la Géorgie aux élections générales.

Il affirme que Fudge est la bonne femme pour secouer le ministère et fait pression sur Biden pour qu’elle la nomme au poste.

Cependant, des noms plus conservateurs sont également lancés.

L’ancienne sénatrice du Dakota du Nord, Heidi Heitkamp, ​​est présentée comme un candidat potentiel, tout comme l’ancien gouverneur de l’Iowa, Tom Vilsac.

Vilsack a été secrétaire à l’Agriculture de l’administration Obama de 2009 à 2017.

Clyburn a fustigé les spéculations selon lesquelles Vilsack serait à nouveau sollicité, affirmant que la présidence de Biden ne devrait pas être un troisième mandat pour l’administration Obama.

«Je ne sais pas pourquoi nous devons recycler», a-t-il déclaré au Times.

Il a ajouté qu’il y avait “ un fort sentiment que les agriculteurs noirs n’ont pas été juste secoués ” alors que Vilsack servait dans le rôle.

Pendant ce temps, d’autres disent que Biden devrait choisir Fudge en signe de respect envers Clyburn pour le rôle vital qu’il a joué dans la primaire démocrate.

“ Biden doit sa présidence à Clyburn, et Clyburn fait tapis pour Fudge. Publiquement. Ce serait une énorme gifle s’il choisissait Heitkamp à ce stade ”, a écrit jeudi l’activiste Ady Barkan sur Twitter.

Les démocrates se disputent déjà pour savoir s’ils devraient pousser des politiques progressistes pendant la présidence de Biden, ou essayer de faire appel davantage aux démocrates centristes et aux indépendants.

L’argument intervient après que de nombreux démocrates modérés dans les États swing ont blâmé les pertes de la Chambre sur des politiciens d’extrême gauche qui ont poussé à un démantèlement de la police.

Jusqu’à présent, Biden n’a pas indiqué à quel point sa présidence serait progressive, son cabinet actuel choisit toutes les tendances vers l’establishment de centre-gauche.

Il a également déclaré qu’il ne nommerait pas de politiciens progressistes Bernie Sanders ou Elizabeth Warren à des postes ministériels car il en avait besoin au Sénat.