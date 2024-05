Une bagarre éclate au comptoir d’enregistrement de Spirit Airlines à l’aéroport de Baltimore

La compagnie aérienne ajoute que la violence, quelle qu’elle soit, n’est pas tolérée et prévoit de prendre les mesures appropriées une fois l’enquête terminée.

Un comptoir d’enregistrement de Spirit Airlines a plongé dans le chaos lorsqu’une vive dispute s’est transformée en une bagarre à l’aéroport… et tout a été filmé.

Cette folle bagarre s’est récemment déroulée à l’aéroport international de Baltimore/Washington, à Baltimore. On ne sait pas exactement ce qui a conduit aux coups de poing… mais il semble qu’un homme n’était pas très satisfait de l’équipe Spirit – et ils ont égalé son énergie, se liguant contre le mec et se moquant de lui.