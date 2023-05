Une bagarre devant le centre commercial de Kelowna mène à un homme poignardé à la jambe

Une bagarre qui a éclaté à l’extérieur du centre commercial Orchard Park le 28 mai a conduit à un homme poignardé à la jambe.

C’était juste après 15 heures. que des agents de la GRC ont été appelés sur les lieux et ont trouvé un homme de 37 ans gravement blessé.

Des témoins dans la région ont déclaré à la police qu’une bagarre avait éclaté entre plusieurs personnes avant les coups de couteau. Quatre personnes soupçonnées d’être impliquées auraient fui à vélo, bien que des images de surveillance de la scène aient permis à la police de cibler un suspect principal, qui a été arrêté pour voies de fait graves une demi-heure plus tard.

Il a été libéré sous plusieurs conditions et attend une future date d’audience.

L’homme a été transporté à l’hôpital où il continue de se rétablir.

« (Il) aurait saigné à mort sans la réponse rapide des premiers intervenants et de plusieurs passants qui sont intervenus pour aider », lit-on dans un communiqué de presse de la GRC.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaCrimeGRC