Une bagarre dans la salle d’audience éclate lors de l’audience préliminaire du triple meurtre de Bolingbrook – Shaw Local

Une bagarre a éclaté entre les familles des deux côtés d’une affaire de triple meurtre à Bolingbrook après une audience préliminaire de routine jeudi au palais de justice du comté de Will.

Byrion Montgomery, 18 ans, de Bolingbrook a été emmené de la prison du comté de Will et livré à la salle d’audience du juge Dan Rippy. Le juge a été informé que les deux parties prévoyaient de fixer une autre audience préliminaire au 13 juillet.

Dans la salle d’audience se trouvaient Tania Stewart, mère des victimes tuées, Samiya Shelton, 17 ans, et Sanai Daniels, 9 ans, et le fiancé de Cartez Daniels, 40 ans. Stewart, qui a été grièvement blessé lors de la fusillade du 5 mars, était assis dans un fauteuil roulant avec sa famille et ses partisans.

Je ne vais pas avoir ça dans ma salle d’audience ou j’enfermerai les gens. — Le juge du comté Will Dan Rippy

Montgomery est accusé d’avoir tenté d’assassiner Stewart, ainsi que de meurtre au premier degré dans la mort de Samiya Shelton, Sanai Daniels et Cartez Daniels. Il est également accusé d’invasion de domicile, de voies de fait graves et d’usage illégal aggravé d’armes. Il a plaidé non coupable des accusations.

Alors que Montgomery quittait la salle d’audience, il a souri à sa famille qui était assise sur le côté gauche de la salle d’audience.

Rippy a immédiatement averti Montgomery de ne pas communiquer avec les gens de la galerie. À ce moment-là, une femme qui était avec Stewart du côté droit de la salle d’audience a dit : « Il pense que c’est un jeu », alors qu’ils s’apprêtaient à partir.

Le juge du comté de Will, Dan Rippy, lors d’une audience devant le tribunal le lundi 28 mars 2022. Rippy avait averti Byrion Montgomery, 18 ans, de Bolingbrook, qui est accusé de trois meurtres et tentative de meurtre, de ne pas communiquer avec les personnes présentes dans la galerie de la salle d’audience. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

La famille de Montgomery s’est alors levée et a crié à la famille et aux partisans qui étaient avec Stewart, qui, à leur tour, se sont levés et leur ont crié dessus. Les adjoints du shérif du comté de Will ont rapidement tenté d’étouffer la confrontation entre les deux groupes. Un député a crié férocement : « Asseyez-vous !

Alors que Stewart, sa famille et ses partisans quittaient la salle d’audience, quelqu’un de ce groupe a dit : « Il va en prison à vie !

Rippy a ordonné à la famille et aux amis de Montgomery de rester assis dans la salle d’audience et de ne pas partir tant que la foule avec Stewart n’aurait pas quitté le palais de justice.

« Je ne vais pas avoir ça dans ma salle d’audience ou je vais enfermer les gens », a déclaré Rippy.

Après l’audience de jeudi, Stewart a déclaré qu’elle avait «le cœur brisé» et qu’elle n’avait jamais vu quelque chose comme ça se produire. Elle a dit qu’elle était contrariée de voir la famille de Montgomery rigoler.

« Je n’avais aucune idée que ça allait être une bagarre. Je n’avais aucune idée que ces gens avaient de la colère en eux comme si leur fils était innocent », a déclaré Stewart.

Stewart a déclaré qu’elle et ses deux garçons, qui étaient les seuls survivants de l’incident du 5 mars, ont identifié Montgomery comme la personne qui a tué ses autres enfants et son fiancé.

Montgomery a d’abord été hébergé au centre de détention pour mineurs de River Valley, mais il a été emmené à la prison du comté de Will après avoir eu 18 ans le 27 avril. Il reste enfermé à la prison avec une caution de 20 millions de dollars.