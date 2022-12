Une bagarre autour du témoignage d’un officier déjoue l’affaire de sédition des Proud Boys

Une bagarre juridique a éclaté au sujet d’un officier de police de Washington DC qui communiquait avec le chef des Proud Boys, Enrique Tarrio, à l’approche de l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021, qui pourrait façonner l’issue du prochain procès de Tarrio et d’autres membres d’extrême droite. extrémistes.

Le témoignage du lieutenant Shane Lamond de la police métropolitaine est crucial pour la défense de l’ancien président national des Proud Boys contre le complot séditieux et d’autres accusations graves découlant de l’attaque, ont déclaré les avocats de Tarrio.

Mais Lamond prévoit d’invoquer son privilège du cinquième amendement contre l’auto-incrimination s’il est appelé à la barre des témoins après que les procureurs ont averti l’officier qu’il pourrait être accusé d’entraver l’enquête sur Tarrio, ont déclaré les avocats du Proud Boy. Ils ont accusé le ministère de la Justice d’avoir tenté d’intimider Lamond pour qu’il se taise parce que son témoignage nuirait à leur cause. Les procureurs ont nié avec véhémence cette accusation.

L’escarmouche juridique se déroule deux semaines avant que la sélection du jury ne soit censée commencer dans l’une des affaires les plus médiatisées que le ministère de la Justice ait portées depuis l’insurrection du 6 janvier. Les procureurs accusent Tarrio et quatre coaccusés d’avoir conspiré pour empêcher de force le transfert du pouvoir présidentiel de l’ancien président Donald Trump au démocrate Joe Biden.

Le procès des Proud Boys sera un autre test majeur pour le ministère de la Justice, qui a remporté une victoire majeure le mois dernier dans les condamnations pour complot séditieux de deux autres chefs de groupe d’extrême droite : le fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, de Granbury, au Texas, et Kelly Meggs. , qui était le chef du chapitre de Floride du groupe. Le groupe extrémiste machiste d’extrême droite de Tarrio qui s’est emparé des politiques de l’administration Trump a été un agitateur majeur lors des manifestations pro-Trump précédentes et au Capitole le 6 janvier.

Tarrio n’était pas à Washington lorsque l’émeute a éclaté, mais les autorités disent qu’il a contribué à déclencher la violence de ce jour-là. Peu de temps avant l’émeute, les autorités ont déclaré que Tarrio avait publié sur les réseaux sociaux que le groupe prévoyait de se présenter en “nombre record” le 6 janvier, mais qu’il serait “incognito” au lieu de revêtir ses couleurs de vêtements traditionnelles en noir et jaune.

Tarrio a été arrêté à Washington deux jours avant l’émeute et accusé d’avoir vandalisé une bannière Black Lives Matter dans une église noire historique lors d’une manifestation en décembre 2020. Tarrio a été libéré de prison le 14 janvier 2022 après avoir purgé sa peine de cinq mois pour ce cas.

Les avocats de Tarrio disent que Lamond fait l’objet d’une enquête depuis un certain temps pour une éventuelle obstruction à la justice dans l’enquête sur le leader des Proud Boys.

Lamond a été mis en congé administratif par la police en février, a déclaré Mark Schamel, un avocat de l’officier. Schamel a déclaré que Lamond est un “vétéran décoré” du département de police de DC et “ne partage aucune des positions indéfendables” des groupes extrémistes.

Lamond, un officier du renseignement pour la police, était chargé de surveiller des groupes comme les Proud Boys lorsqu’ils venaient à Washington. Tarrio communiquait régulièrement avec Lamond avant que les Proud Boys ne viennent dans la capitale pour discuter du “but du voyage, de l’ordre du jour et du lieu”, ont écrit les avocats de la défense dans des documents judiciaires.

Tarrio a déclaré à Lamond que les Proud Boys ne porteraient pas leurs couleurs traditionnelles de noir et de jaune afin de se protéger d’éventuelles attaques d’activistes antifa. Tarrio a dit à l’officier qu’ils prévoyaient de regarder le discours de Trump, de protester contre les résultats de l’élection “et plus tard dans la nuit, ils prévoyaient de faire la fête avec beaucoup de bières et de bébés”, ont écrit les avocats de Tarrio.

“Il m’a dit qu’ils essayaient de passer incognito cette fois”, a déclaré Lamond à ses collègues officiers dans un message, selon les avocats de Tarrio. “Même s’ils ne portent pas leurs couleurs, ils resteront ensemble en tant que groupe, nous devrions donc être en mesure de les identifier. Sans oublier qu’ils ne seront pas de la tête aux pieds en noir avec des boucliers de fortune !”

La défense affirme que le témoignage de Lamond appuierait les affirmations de Tarrio selon lesquelles il cherchait à éviter la violence, et non à la provoquer. Les avocats de Tarrio ont demandé au juge de rejeter l’affaire si le gouvernement refuse d’accorder l’immunité à Lamond afin qu’il puisse prendre la parole.

« Comment peut-il y avoir sédition si les Proud Boys informent les forces de l’ordre de leurs plans le 6 janvier ? L’avocat de Tarrio, Sabino Jauregui, a déclaré lors d’une récente audience. “Ils ne veulent pas qu’il témoigne car cela détruirait complètement leur affaire.”

Le procureur adjoint américain Erik Kenerson a déclaré au juge que la suggestion selon laquelle les procureurs font pression et menacent les témoins est « catégoriquement fausse ».

Tarrio a une histoire de coopération avec les forces de l’ordre.

Les dossiers judiciaires découverts l’année dernière ont montré que Tarrio travaillait auparavant sous couverture et coopérait avec les enquêteurs après avoir été accusé de fraude en 2012. Après l’inculpation de Tarrio pour avoir participé à un stratagème impliquant la revente de bandelettes de test pour diabétiques, il a aidé le gouvernement à poursuivre plus d’une douzaine d’autres personnes, selon des documents judiciaires.

Tarrio sera jugé avec quatre autres personnes : Ethan Nordean, d’Auburn, Washington ; Joseph Biggs, d’Ormond Beach, Floride ; Zachary Rehl, de Philadelphie et Dominic Pezzola de Rochester, New York.

Alanna Durkin Richer, Associated Press