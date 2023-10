Une bagarre à Disneyland près d’un manège de tasse de thé filmée

Une bagarre a éclaté dimanche entre un groupe d’adultes à Disneyland, selon les autorités et la vidéo de l’incident.

La bagarre impliquant au moins cinq participants a été capturé en vidéo qui montre une femme et un homme se jetant des coups de poing et luttant avant que d’autres ne se joignent à eux. Au moins deux jeunes enfants ont été pris dans le chaos, ce qui a poussé les parents qui poussaient des poussettes à se précipiter pour se mettre en sécurité.

Le combat a eu lieu devant les bateaux du canal Storybook Land et en face du manège Mad Tea Party dans la section Fantasyland du parc.

On ne sait pas exactement ce qui a conduit à l’escarmouche dans le parc à thème, mais la sécurité du parc a réagi et a expulsé l’instigateur de la bagarre du complexe Disney, selon les responsables de Disneyland. Aucun blessé n’a été signalé et la sécurité de Disneyland a informé la police d’Anaheim de la brève bagarre.

« L’enquête initiale a révélé que la bagarre impliquait plusieurs personnes. Aucune arrestation n’a été effectuée et l’incident fait toujours l’objet d’une enquête », a déclaré le sergent. Jonathan McClintock, porte-parole de la police d’Anaheim.

Combats épisodiques – dont une bagarre en 2019 et un combat en 2022 – sont devenus assez courants dans « L’endroit le plus heureux du monde ». À la fin de l’année dernière, les responsables du parc ont même mis en place une nouvelle section « courtoisie » sur leur site Internet, rappelant aux visiteurs de se traiter les uns les autres avec respect.