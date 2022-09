Une baby-sitter de Winnipeg abattue après qu’un enfant a trouvé une arme de poing chargée

Selon la police de Winnipeg, une baby-sitter adolescente a été hospitalisée après qu’un tout-petit a découvert une arme de poing chargée et a commencé à courir avec.

Selon la police, samedi matin, l’adolescente gardait le tout-petit pendant qu’un adulte dormait dans la suite de l’appartement du quartier de Seven Oaks.

Le bambin a trouvé une arme de poing non sécurisée et chargée et a commencé à courir dans la suite avec. Selon la police, la baby-sitter a rapidement enlevé l’arme à l’enfant, mais alors qu’elle essayait de l’attraper, l’arme a accidentellement explosé et elle a reçu une balle dans le haut du corps.

L’adolescente, qui, selon la police, était connue de l’adulte mais n’était pas un membre de la famille, a été transportée à l’hôpital dans un état stable. La police n’avait pas de mise à jour sur son état mercredi.

Const. Dani McKinnon, un agent d’information publique du service de police de Winnipeg, a déclaré que l’incident posait de nombreux problèmes, l’un étant que l’arme de poing dans l’incident nécessite des autorisations et des règlements spéciaux pour être possédée, et qu’elle n’a pas été entreposée correctement.

Une femme de 20 ans de Winnipeg a été arrêtée et fait face à des accusations de possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée, d’avoir entreposé une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte contrairement à la réglementation et de port d’arme dissimulée, d’un dispositif prohibé ou de munitions.

McKinnon a déclaré qu’elle n’avait jamais vu quelque chose comme ça depuis qu’elle était agente d’information publique.

Elle a dit que la situation aurait pu facilement se terminer avec un résultat beaucoup plus tragique.

“Cela aurait pu facilement la tuer instantanément. L’enfant aurait pu se suicider. Tous les trois auraient pu être blessés ou tués”, a déclaré McKinnon. “L’ampleur de l’incident est assez choquante.”

La femme a été libérée sous promesse et les accusations portées contre elle n’ont pas été examinées par un tribunal.