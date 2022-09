GENÈVE – Sans la pluie torrentielle de dimanche, la Fête de la Vigne de la Chambre de Commerce de Genève aurait été parfaite.

“Nous avons ouvert à midi et certaines personnes sont descendues, le groupe a fait un petit souvenir du 11 septembre et a ensuite joué jusqu’à 15 heures”, a déclaré la porte-parole de la chambre Laura Rush. “Il y avait des âmes courageuses là-bas, mais nous avons arrêté la vente de billets à 15h30, puis l’avons appelée à 16h. La foire artisanale a fermé tôt.”

La ville a également envoyé un avis indiquant que le festival fermait tôt en raison de la météo.

Mais les rapports du salon de l’artisanat indiquent qu’ils ont passé une journée fantastique samedi, a déclaré Rush.

En ce qui concerne les tentes gastronomiques et œnologiques de la chambre, la réponse du public a été forte vendredi et samedi du festival de trois jours.

“Samedi était plus occupé que vendredi et samedi était génial”, a déclaré Rush. « Les gens étaient prêts. Ils étaient prêts à sortir. Ils achetaient du vin et de la nourriture et il y avait beaucoup de bons commentaires sur la nouvelle organisation. … Nos vendeurs de nourriture et nos vignerons ont dit que c’était la meilleure année. (Un fournisseur) le fait depuis plus de 15 ans et il a toujours dit cela. »

Les tentes ont été installées dans un nouvel emplacement cette année, sur James Street entre les rues South Fourth et South Fifth, au lieu de l’autre côté de State Street.

Un avantage était que le festival n’avait pas besoin d’un officier stationné sur State Street pour aider les festivaliers dans les deux sens, il y avait donc un troisième officier disponible pour une sécurité supplémentaire, a déclaré Rush.

“Je n’ai entendu que des compliments”, a déclaré Rush. “Je suis sûr que certaines personnes n’étaient pas heureuses pour une raison quelconque, mais pas de la part des personnes que j’ai vues ou que je connaissais. Le dimanche n’était pas bon, mais le vendredi et le samedi étaient des jours record.

Les vendeurs ont signalé qu’il y avait tellement de monde qu’ils avaient du mal à transporter plus de produits vers leurs stands, a-t-elle déclaré.

Quant au nombre de personnes qui sont venues au festival, Rush a déclaré qu’ils s’attendaient à 75 000 sur les trois jours, mais qu’ils n’ont aucune estimation de la fréquentation à ce stade.

“C’était des chiffres records à coup sûr”, a déclaré Rush. «Tous nos restaurants ont augmenté leurs prix cette année et les gens continuaient d’acheter. Les prix du vin ont augmenté mais ils n’ont pas faibli, les gens dégustaient toujours de nouveaux vins et de nouveaux restaurants.

Rush a déclaré que la chambre n’avait pas encore de comptabilité des revenus du festival.

En 2008, des pluies torrentielles ont complètement interrompu l’événement et ont fini par coûter 30 000 $ à la chambre, avait rapporté à l’époque l’ancien président de la chambre, Jean Gaines.

Pour le propriétaire de Stockholm, Michael Olesen, qui tenait la table du restaurant dans la tente Flavor Fare, le nouvel emplacement a permis à plus de personnes d’y assister.

Mais Olesen a suggéré de peaufiner la mise en page pour l’année prochaine afin de faciliter les déplacements des gens.

“Le flux de trafic de personnes essayant d’obtenir des boissons de vin et de bière – les files d’attente étaient longues”, a déclaré Olesen.