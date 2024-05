Une avancée majeure dans l’édition génétique pourrait bientôt guérir définitivement l’herpès

SEATTLE — Un nouveau traitement révolutionnaire pourrait éliminer à jamais les ampoules douloureuses et embarrassantes provoquées par une poussée d’herpès. Les virus de l’herpès qui provoquent des boutons de fièvre autour de la bouche ou des ampoules près des organes génitaux restent toute la vie, dormant dans les cellules nerveuses pour se réactiver et provoquer à nouveau des plaies plus tard. Cependant, des scientifiques de Seattle pensent que la modification génétique pourrait être la solution. Les chercheurs du Fred Hutchinson Cancer Center ont fait un grand pas en avant vers l’élimination génétique complète de ces virus du corps.

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Communications naturellesles scientifiques rapportent des résultats positifs d’une thérapie génique expérimentale qui a éliminé jusqu’à 97 pour cent des infections par le virus de l’herpès chez la souris. Cette thérapie intelligente fonctionne en injectant des molécules d’édition de gènes dans la circulation sanguine, capables de traquer et de détruire le code ADN de l’herpès caché dans les amas nerveux.

« L’herpès est très sournois. Il se cache parmi les cellules nerveuses, puis se réveille et provoque des cloques cutanées douloureuses », explique le Dr Keith Jerome, professeur à la Division des vaccins et des maladies infectieuses de Fred Hutch, dans un communiqué de presse. « Notre objectif est de guérir les gens de cette infection, afin qu’ils n’aient pas à vivre avec la crainte d’une épidémie ou de la transmettre à une autre personne. »

La plupart des gens ont été exposés à au moins l’un des deux principaux virus de l’herpès, HSV-1 et HSV-2. Environ les deux tiers des personnes de moins de 50 ans sont porteuses du HSV-1, le virus qui provoque les boutons de fièvre autour de la bouche, souvent transmis par contact oral. Environ 13 pour cent sont atteints du HSV-2, responsable de la plupart des cas d’herpès génital généralement contractés par transmission sexuelle.

Bien que les infections herpétiques soient généralement plus une nuisance occasionnelle qu’une menace sérieuse pour la santé, elles peuvent avoir de graves conséquences. Le HSV-2 augmente le risque de contracter le VIH, le virus responsable du SIDA. Certaines recherches ont également établi un lien entre le HSV-1 et un risque accru de démence plus tard dans la vie. Malheureusement, il existe également une stigmatisation sociale entourant les patients atteints d’herpès, ainsi que le stress que les épidémies finiront par revenir.

« Si vous parlez à des personnes vivant avec l’herpès, beaucoup s’inquiètent de savoir si leur infection se transmettra à d’autres », explique Jérôme.

Les médicaments antiviraux existants peuvent aider à réduire les poussées d’herpès, mais ils n’éliminent pas complètement les virus. C’est parce que l’herpès est ce qu’on appelle un virus latent ou persistant. Son ADN est capable de s’intégrer dans le génome des cellules nerveuses humaines qu’il infecte, de rester en place toute la vie et de se réactiver de manière aléatoire pour provoquer davantage d’excrétions virales et de plaies.

La nouvelle thérapie génique vise à utiliser des outils moléculaires pour éliminer chirurgicalement l’ADN de l’herpès des cellules nerveuses de manière très précise. Voici comment cela fonctionne:

Les chercheurs ont injecté dans la circulation sanguine un mélange de composants d’édition génétique contenus dans une coque virale modifiée. Cette enveloppe virale, appelée vecteur, peut pénétrer dans les cellules et y déposer sa cargaison. La cargaison contient des enzymes d’édition génétique appelées méganucléasesqui agissent comme des ciseaux moléculaires.

Une fois que les vecteurs atteignent les amas de cellules nerveuses hébergeant les virus de l’herpès latents, les ciseaux moléculaires se mettent au travail. Ils « coupent » littéralement deux endroits différents du code génétique de l’herpès, le divisant si gravement qu’il devient corrompu de manière irréparable. Les systèmes de réparation cellulaire du corps reconnaissent alors l’ADN viral mutilé comme un corps étranger et le détruisent.

«Nous utilisons une enzyme méganucléase qui coupe à deux endroits différents de l’ADN du virus de l’herpès», explique la Dre Martine Aubert, co-auteure de l’étude. « Ces coupures endommagent tellement le virus qu’il ne peut pas se réparer tout seul. Ensuite, les propres systèmes de réparation du corps reconnaissent l’ADN endommagé comme étranger et s’en débarrassent.

Chez les souris infectées par la souche HSV-1, un seul traitement par thérapie génique éliminé à plus de 90 pour cent du virus provenant des nerfs impliqués dans l’herpès buccal et 97 pour cent de ceux liés à l’herpès génital après environ un mois. Mieux encore, cela a également réduit considérablement la quantité de particules virales infectieuses excrétées par les nerfs, ce qui est essentiel pour empêcher leur transmission à une autre personne par contact peau à peau.

« Notre nouvelle étude montre que nous pouvons réduire à la fois la quantité de virus dans le corps et la quantité de virus excrété », explique Jérôme.

Les chercheurs ont également amélioré et simplifié progressivement la thérapie génique. Les versions antérieures nécessitaient plusieurs enzymes d’édition, tandis que cette dernière itération utilise un seul vecteur et une méganucléase qui coupe l’ADN viral en deux endroits.

« Notre approche rationalisée d’édition génétique est efficace pour éliminer le virus de l’herpès et a moins d’effets secondaires sur le foie et les nerfs », poursuit Jérôme. « Cela suggère que la thérapie sera plus sûre pour les gens et plus facile à préparer, car elle contient moins d’ingrédients. »

Transformer cette approche d’édition génétique en un traitement approuvé pour les humains nécessitera plus de temps et de recherche, y compris des essais cliniques. L’équipe travaille également à l’adapter aux infections à HSV-2. Cependant, ils sont toujours enthousiastes à l’idée qu’un remède puisse se profiler à l’horizon après des décennies d’efforts infructueux.

« Nous collaborons avec de nombreux partenaires à l’approche des essais cliniques et nous nous alignons donc sur les régulateurs fédéraux pour garantir la sécurité et l’efficacité de la thérapie génique », conclut Jérôme. « Nous apprécions profondément le soutien des défenseurs de l’herpès qui partagent notre vision pour guérir cette infection. »

Les chercheurs ont reçu un financement des National Institutes of Health, de la Fondation Caladan et de plus de 2 000 donateurs. Les méganucléases utilisées dans cette recherche sont des dérivés de méganucléases disponibles dans le commerce.