Une avancée majeure dans la démence « change notre façon de penser » au sujet du traitement

Une percée dans la recherche sur la démence à l’UC Berkely promet de révolutionner la façon dont nous traitons les maladies neurodégénératives.

De nombreuses maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, se caractérisent par une accumulation d’amas de protéines anormales autour du cerveau. “Nous avons toujours pensé que les amas de protéines tuaient directement les neurones, par exemple en perforant les structures membranaires de ces cellules”, a déclaré Michael Rapé, professeur de biologie cellulaire et du développement à l’UC Berkely, dans un communiqué.

La plupart des recherches sur les traitements visant à briser ces amas ont montré peu de succès. Mais une nouvelle recherche du laboratoire de Rapé, publiée dans la revue Nature, suggère que ces accumulations de protéines ne sont peut-être pas réellement responsables de la destruction de nos cellules cérébrales. Il semble plutôt que les cellules du cerveau meurent à cause de l’incapacité du corps à désactiver sa réponse au stress.

“Nous avons maintenant découvert que les agrégats empêchent de faire taire une réponse au stress que les cellules développent initialement pour faire face aux mauvaises protéines”, a déclaré Rapé. “La réponse au stress est toujours active et c’est ce qui tue les cellules.”

Vue d’artiste de l’accumulation d’amas protéiques anormaux autour des cellules cérébrales d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer.

Arthur Plawgo/Getty



Rapé a comparé cela au nettoyage de votre chambre avant d’éteindre la lumière en vous couchant : si vous n’éteignez pas la lumière, vous ne pouvez pas vous endormir. Mais si vous éteignez la lumière avant de nettoyer votre chambre, vous trébucherez dans le noir sur votre sol en désordre.

“Les agrégats ne tuent pas directement les cellules”, a-t-il déclaré. “Ils tuent les cellules parce qu’ils maintiennent la lumière allumée. Mais cela signifie que vous pouvez traiter ces maladies, ou du moins la douzaine de maladies neurodégénératives que nous avons trouvées, ont maintenu leurs réponses au stress. Vous les traitez avec un inhibiteur qui désactive la Vous n’avez pas à vous soucier de vous débarrasser complètement des gros agrégats, ce qui change notre façon de penser le traitement des maladies neurodégénératives. Et surtout, cela rend cela vraiment réalisable.

La clé de la découverte de l’équipe était un grand complexe protéique qu’ils ont appelé Silencing Factor of the Integrated stress réponse, alias SIFI. Cette machine moléculaire a deux objectifs principaux : premièrement, elle nettoie les amas de protéines anormales et, une fois cela fait, elle désactive la réponse au stress des cellules cérébrales, conçues pour faire face aux protéines anormales.

“[Protein] “Les agrégats détournent en quelque sorte ce mécanisme naturel de réponse au stress, l’interfèrent, le bloquent”, a déclaré Rapé. “Et c’est pourquoi le silence ne se produit jamais lorsque vous avez des agrégats, et c’est pourquoi les cellules meurent.”

L’équipe espère que cette découverte éclairera les futurs traitements des maladies neurodégénératives, axés sur la désactivation de cette réponse au stress et la réactivation du complexe SIFI pour éliminer toutes les protéines accumulées.

“Nous pensons que les mêmes mécanismes peuvent être à l’origine de pathologies plus courantes qui présentent également une agrégation généralisée, comme la maladie d’Alzheimer ou la démence frontotemporale, mais des travaux supplémentaires sont nécessaires pour étudier le rôle de la signalisation du stress dans ces maladies”, a déclaré Rapé.

