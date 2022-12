Une avance de deux buts disparaît, l’Argentine doit donc le faire à la dure

Pas pour longtemps. Louis van Gaal, l’entraîneur néerlandais, a passé une grande partie de l’année dernière dans une bataille philosophique avec des éléments des médias de son pays natal. Ils préféreraient qu’il joue un style néerlandais plus traditionnel : fluide, aventureux, esthétique. Il est catégorique sur le fait que le jeu moderne consiste à absorber la pression, à poser des pièges, à chercher un coup de poing.

Vendredi, il a choisi l’option C : lancer sur deux énormes attaquants et leur tirer des balles à la tête jusqu’à ce qu’il se passe quelque chose.

Avec sept minutes à jouer, l’une d’elles, Wout Weghorst a glissé son marqueur et détourné le centre de Steven Berghuis devant le gardien Emiliano Martínez, réduisant de moitié le déficit. L’Argentine a serré les poings et a essayé de tenir le coup.

Il a survécu jusqu’à ce que près de 11 minutes de temps additionnel se soient écoulées, les dernières secondes d’un temps additionnel distendu, lorsqu’il a été rattrapé par l’ingéniosité — et le courage — du milieu de terrain néerlandais Teun Koopmeiners, qui a choisi la dernière minute d’un Quart de finale de la Coupe du monde pour produire le genre de brillance imaginative que Messi serait fier d’appeler le sien.

Présenté avec un coup franc à seulement quelques centimètres de la surface de réparation argentine, Koopmeiners, plutôt que de tirer, a glissé une passe basse dans les pieds de Weghorst. L’attaquant pivota et tira d’un seul mouvement fluide. Les joueurs argentins se sont effondrés au sol, leur certitude déchiquetée, le score à égalité. Ils allaient devoir le faire à la dure.

Le plus dur, en fait. Le temps supplémentaire allait et venait, l’ambiance du jeu passant de agitée à carrément furieuse. Leandro Paredes a déclenché une confrontation massive avec les remplaçants néerlandais et a eu la chance de ne pas être expulsé. Les joueurs se sont battus et se sont griffés. Les chances qu’il y avait revenaient à l’Argentine. Enzo Fernández a tiré à côté. Lautaro Martínez a frappé le poteau. La fortune ne semblait pas leur sourire. Les pénalités s’amoncelaient.

Encore une fois, tout semblait si bien se passer. Emiliano Martínez, le gardien argentin, est un spécialiste de ce genre d’occasions. Il a sauvé les deux premiers efforts néerlandais. Dans les gradins, les fans ont hurlé, leur peur convertie en un son vaguement primitif. Mais cela aurait été la voie de la facilité, et l’Argentine ne choisit pas la voie de la facilité.