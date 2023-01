Une avalanche près de Cherryville envoie une personne à l’hôpital

Une personne a été transportée à l’hôpital après avoir été prise dans une avalanche près de Cherryville lundi après-midi, le 23 janvier.

Les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique (BCEHS) confirment que les ambulanciers ont reçu un appel à 14 h 15 lundi et ont dépêché une ambulance dans la région de Cherryville, avant de transporter un patient à l’hôpital.

BCEHS n’a pas révélé l’étendue des blessures de la personne.

L’incident s’est produit le jour même où deux héliskieurs ont été tués dans une avalanche dans les montagnes près de Revelstoke. Selon Rob Rohn, président et chef de l’exploitation de CMH Heli-Skiing, l’avalanche s’est produite près du mont McCrae dans une zone connue sous le nom de Chocolate Bunnies près de Revelstoke, et a impliqué deux skieurs enterrés et un guide partiellement enterré.

Les deux skieurs ont été transportés par avion à l’aéroport de Kelowna, puis transférés à l’hôpital général de Kelowna, où ils sont tous les deux décédés. Le guide CMH serait dans un état stable.

Avalanche Canada encourage les gens à rester à l’écart des pentes et des terrains abrupts et à consulter avalanche.ca pour connaître les conditions d’avalanche prévues.

« Il s’agit d’un manteau neigeux très inhabituel et imprévisible. La complication avec cette configuration du manteau neigeux est que les couches sont suffisamment profondes pour que nous soyons moins susceptibles de voir des indices d’instabilité, comme une activité d’avalanches à proximité, des “whumpfing” ou des craquements de neige », a déclaré Ryan Buhler, superviseur des prévisions pour Avalanche Canada.

“Cependant, malgré le manque d’indices évidents, il existe un sérieux potentiel pour de grandes avalanches déclenchées par l’homme. Nous exhortons les utilisateurs de l’arrière-pays à faire preuve de prudence et à faire des choix prudents et à faible conséquence s’ils décident de voyager en terrain avalancheux.

Brendan Shykora