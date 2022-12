Une avalanche en Autriche fait jusqu’à 10 disparus, selon des rapports

FRANCFORT, Allemagne (AP) – Une avalanche a fait jusqu’à 10 disparus dimanche dans l’ouest de l’Autriche, selon les médias.

Environ 200 secouristes recherchaient des personnes craignant d’être enterrées sous la neige près de la ville de Zuers, selon des informations.

L’avalanche s’est produite vers 15 heures (14h00 GMT) sur la montagne Trittkopf de 2 700 mètres (près de 9 000 pieds) entre Zuers et Lech am Arlberg, et la neige en cascade a atteint les pistes de ski à proximité.

L’avalanche a suivi des jours de neige dans la haute région alpine et un temps anormalement chaud le jour de Noël, a rapporté l’agence de presse autrichienne, citant la police locale. Le service local de secours en montagne avait qualifié le danger d’avalanche de “élevé”.

Les responsables ont déclaré qu’une personne pourrait être récupérée rapidement. Des projecteurs ont été installés sur la masse de neige pour poursuivre les recherches après la tombée de la nuit et des chiens ont été utilisés pour tenter de retrouver les disparus.

The Associated Press