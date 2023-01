Une avalanche dans les montagnes du Colorado tue un homme et un autre est porté disparu

DENVER (AP) – Une avalanche a enterré deux hommes sur des motoneiges dans les montagnes du Colorado, tuant l’un et laissant l’autre disparu, ont rapporté les autorités.

Le bureau du shérif du comté de Grand a déclaré samedi soir que les sauveteurs avaient répondu dans l’après-midi à un rapport faisant état d’une avalanche près de la ville de Winter Park.

Ils ont pu récupérer l’une des victimes, mais il a été déclaré mort sur les lieux malgré les efforts pour le réanimer, a indiqué le bureau dans un communiqué.

Il n’a été identifié que comme un homme de 58 ans du nord du Colorado et le corps a été emmené au bureau du coroner du comté.

Le deuxième homme n’a pas pu être retrouvé dans l’immédiat et les équipages “ont été forcés de se retirer de la zone en raison de problèmes météorologiques et de sécurité”, indique le communiqué. Les équipes de recherche et de sauvetage ont prévu de revenir tôt dimanche.

Les autorités ont déclaré avoir été en contact avec les proches des deux hommes.

“Malheureusement, c’est la deuxième avalanche mortelle que nous avons subie cette saison dans le Grand County. Nos pensées vont à la famille et aux amis des victimes », a déclaré le shérif Brett Schroetlin.

Au moins quatre personnes ont été tuées par des avalanches jusqu’à présent cet hiver dans le Colorado, selon le Colorado Avalanche Information Center, qui suit les décès dus aux glissades.

Plus récemment, une avalanche a enterré le président de l’Université du nord du Colorado et son fils de 22 ans alors qu’ils skiaient dans l’arrière-pays près de Breckenridge le soir du Nouvel An, tuant le fils.

The Associated Press