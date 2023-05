Une avalanche dans le nord du Pakistan tue 11 membres d’une tribu nomade

GILGIT, Pakistan (AP) – Une avalanche de neige dans le nord du Pakistan a tué 11 personnes samedi, dont un garçon de 4 ans, et en a blessé 25 d’une tribu nomade alors qu’ils traversaient une région montagneuse avec leurs troupeaux de chèvres, a annoncé la police.

L’avalanche a frappé les nomades dans la région de Chambeli du col de Shounter qui relie le district d’Astore de la région du Gilgit Baltistan à la région frontalière de l’Azad Cachemire.

Quatre femmes et un garçon de 4 ans figuraient parmi les morts, a déclaré Ziarat Ali, officier supérieur de la police du Gilgit Baltistan.

Les nomades emmenaient leurs troupeaux de chèvres à pied de la région de Kel dans l’Azad Cachemire à Astore, lorsqu’ils ont été pris dans l’avalanche de neige au petit matin, a déclaré Ali. Tufail Mir, chef adjoint de la police de la région, a déclaré que les sauveteurs avaient du mal à atteindre la zone touchée par les avalanches et que les troupes aidaient les autorités locales.

Une opération de sauvetage qui comprenait deux hélicoptères militaires a fait face à un terrain accidenté et à une altitude d’environ 14 000 pieds (4 270 mètres) au-dessus du niveau de la mer. Les corps des morts et des blessés ont été transportés vers des ambulances à 5 kilomètres (3 miles) de là, a déclaré Ali.

Les résidents locaux ont rejoint les équipes de secours pour récupérer les victimes, ont indiqué des témoins.

Dans un communiqué, le Premier ministre Shahbaz Sharif a exprimé son chagrin face aux victimes et a ordonné aux responsables de fournir le meilleur traitement médical possible aux blessés.

Le ministre en chef du Gilgit Baltistan, Khalid Khurshid, a imposé l’état d’urgence dans les hôpitaux des principales villes de la région, Gilgit et Skardu.

Gilgit Baltistan, parfois appelé le pays des glaciers, a fréquemment vu des avalanches et des glissements de terrain de neige ces dernières années en raison du changement climatique.

La hausse des températures fait fondre rapidement les glaciers dans les chaînes de montagnes du nord du Pakistan, ce qui a entraîné la formation de 3 044 lacs glaciaires dans les provinces de Gilgit Baltistan et de Khyber Pakhtunkhwa, selon les Nations Unies.

Le Pakistan est l’un des 10 pays à haut risque de catastrophes naturelles en raison du changement climatique. Le pays a été confronté à des crues soudaines à l’été 2022 qui ont tué plus de 1 700 personnes et en ont touché 33 millions.

Les inondations et les avalanches, selon les experts du climat, deviennent courantes au Pakistan en raison des chutes de neige retardées en avril au lieu du modèle climatique précédent de décembre et janvier. Le phénomène tardif ne permet pas aux couches de neige de se tasser étroitement et de se cristalliser en glace glaciaire solide. Par la suite, la hausse des températures en mai et juin entraîne la fonte des glaciers.

Riaz Khan, l’Associated Press