Une avalanche au Cachemire tue 2 skieurs polonais ; 21 personnes secourues

SRINAGAR, Inde (AP) – Deux skieurs polonais sont morts mercredi dans une avalanche dans une station de ski himalayenne au Cachemire sous contrôle indien et 21 personnes ont été secourues, a annoncé la police. Au total, 21 étrangers et leurs deux guides cachemiriens ont été pris dans un énorme avalanche et enterrés sous la neige alors qu’ils skiaient haut dans les montagnes près de la ville touristique de Gulmarg, selon un communiqué de la police. La chaîne de montagnes Pirpanjal dans l’ouest de l’Himalaya est une destination de ski populaire pour les Indiens et les étrangers. En 2010, à Au moins 17 soldats indiens ont été tués après qu’une avalanche a frappé l’école de guerre à haute altitude de l’armée indienne à Gulmarg lors d’une session de formation.Les avalanches et les glissements de terrain sont fréquents au Cachemire et ont causé de lourdes pertes pour les armées indiennes et pakistanaises campées près des montagnes et des forêts militarisées Ligne de contrôle qui divise le Cachemire entre les rivaux dotés d’armes nucléaires.En 2017, au moins 20 soldats indiens ont été tués dans trois avalanches, et en 2012 un énorme Une avalanche au Cachemire sous contrôle pakistanais a tué 140 personnes, dont 129 soldats pakistanais.