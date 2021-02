SALT LAKE CITY (AP) – Quatre skieurs de l’arrière-pays d’une vingtaine d’années sont décédés lorsque l’une des avalanches les plus meurtrières de l’histoire de l’Utah a frappé un domaine de ski de fond populaire, a annoncé dimanche la police.

Quatre autres personnes ont également été enterrées dans la glissade de samedi mais ont réussi à se creuser et n’ont pas subi de blessures graves, selon la police unifiée du comté de Salt Lake.

Les skieurs appartenaient à deux groupes distincts et tous les huit s’étaient préparés avec l’équipement de sécurité nécessaire contre les avalanches, ont déclaré les autorités.

Les quatre tués venaient tous de la région de Salt Lake City, non loin de l’endroit où ils ont été emportés par l’avalanche déclenchée par les skieurs à Millcreek Canyon.

Trois des personnes décédées ont été identifiées comme résidant à Salt Lake City: Louis Holian et Stephanie Hopkins, tous deux âgés de 26 ans, et Thomas Louis Steinbrecher, 23 ans. La quatrième, 29 ans, Sarah Moughamian était de la banlieue de Sandy, Utah.

C’étaient des skieurs expérimentés et bien connus dans la communauté, a déclaré Drew Hardesty du Utah Avalanche Center au Salt Lake Tribune. Le danger d’avalanche autour de Salt Lake était élevé samedi, a déclaré le centre en tweetant un avertissement quelques heures avant l’avalanche.

Un léger appel de détresse émis par une balise d’avalanche a alerté la police sur la glissade peu avant midi samedi. Les survivants ont retrouvé leurs quatre compagnons et les ont déterrés, mais ils étaient déjà morts, a indiqué la police.

Les conditions de neige encore instables ont empêché les sauveteurs de récupérer immédiatement les corps; les opérations de récupération ont repris dimanche matin.

Les avalanches ont également fait d’autres morts ces derniers jours: les corps de trois randonneurs ont été retrouvés jeudi près d’Anchorage, en Alaska. Au Colorado, quatre skieurs de l’arrière-pays sont décédés dans deux glissades distinctes la semaine dernière.

Les prévisionnistes d’avalanches et les groupes de recherche et de sauvetage craignent depuis des semaines que davantage de personnes ne s’aventurent dans l’arrière-pays pour éviter les foules et les systèmes de réservation dans les stations de ski pendant la pandémie de coronavirus.