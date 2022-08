Une autre vidéo fait surface du Premier ministre finlandais en fête — RT World News

Sanna Marin a nié tout acte répréhensible au cours de sa soirée après la fuite d’images en ligne

Les tabloïds finlandais ont rapporté vendredi qu’une nouvelle vidéo de la première ministre fêtarde du pays, Sanna Marin, avait fait surface en ligne.

Dans le images, on peut la voir danser dans un club avec un homme, identifié par la presse locale comme étant le chanteur de rock Olavi Uusivirta. Certains médias ont remis en question le bien-fondé de la rencontre, considérant que le leader de 36 ans est marié. Uusivirta est divorcée.

Plus tôt cette semaine, une série de vidéos a été mise en ligne montrant Marin et d’autres personnalités publiques finlandaises s’amusant dans un appartement et dans des clubs à Helsinki.

Certaines personnes ont contesté les cris entendus en arrière-plan, dans lesquels les fêtards se sont apparemment décrits comme un “gang de la farine”. “Farine” peut faire référence à la cocaïne dans l’argot finlandais, alors le député Mikko Karna a suggéré que Marin devrait passer un test de dépistage de drogue pour annuler toute spéculation sur un éventuel abus de drogue.

Le Premier ministre elle-même a abordé les vidéos jeudi en déclarant qu’elle n’avait pas consommé de substances illégales. Elle a dit qu’elle regrettait que les vidéos, qu’elle s’attendait à ce qu’elles restent privées, aient été divulguées pour que tout le monde puisse les regarder.

Vendredi, elle a annoncé qu’elle avait passé un test de dépistage de drogue et que les résultats seraient publiés la semaine prochaine.