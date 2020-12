Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déclaré jeudi qu’une nouvelle souche du coronavirus semble avoir émergé au Nigéria, mais une enquête plus approfondie est nécessaire.

«C’est une lignée distincte des lignées britannique et sud-africaine», John Nkengasong, directeur du CDC, a déclaré aux journalistes d’Addis-Abeba. « Celui que nous voyons au Nigéria, et cela est basé sur des données très limitées encore, a la mutation 501 », a-t-il dit, se référant à la variante appelée 501.V2 et annoncée par les responsables de la santé sud-africains le 18 décembre.

La Grande-Bretagne avait précédemment signalé une nouvelle souche du virus SRAS-CoV-2 qui semble être plus contagieuse, et la nouvelle a incité les pays à fermer leurs frontières avec le Royaume-Uni et à suspendre leurs vols.

Nkengasong a expliqué que le principal investigateur du Nigeria sur Covid-19 venait de publier les séquences génomiques de la nouvelle souche. D’autres échantillons seront étudiés, a déclaré Nkengasong. «Donnez-nous du temps… il est encore très tôt.»

Le pays le plus peuplé d’Afrique, avec plus de 200 millions d’habitants, le Nigéria a signalé relativement peu de cas de coronavirus – plus de 80000. Cependant, les cas enregistrés quotidiennement ont dépassé les 1000 pour la première fois ce mois-ci et, la semaine dernière, le Nigéria a enregistré une augmentation de 52% des cas, a déclaré Nkengasong. Il y a également eu une augmentation de 40 pour cent en Afrique du Sud.

Le directeur général du CDC du Nigeria, Chikwe Ihekweazu, a également tweeté jeudi que ces dernières semaines, le nombre d’échantillons envoyés au laboratoire de référence du CDC du Nigeria a considérablement augmenté.

Le continent africain compte désormais plus de 2,5 millions de cas confirmés, soit 3,3% des cas mondiaux. Les infections confirmées en Afrique du Sud approchent 1 million et la nouvelle souche est maintenant la plus répandue là-bas, a déclaré Nkengasong; ajoutant, cependant, que cette mutation est peu susceptible d’avoir un effet sur le déploiement des vaccins.

