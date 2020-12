GREEN BAY, Wisconsin: Le demi offensif des Green Bay Packers, Aaron Jones, dit qu’il concentre son entraînement toute l’année pour s’assurer qu’il est en pleine forme à mesure que la saison avance et que le temps se refroidit.

Je pense que tout est question d’investir dans votre corps, a déclaré Jones après avoir couru pour 145 verges et un touché lors d’une victoire 24-16 contre les Panthers de la Caroline samedi soir. C’est ce dont vous avez besoin pour jouer. Vous n’obtenez pas un deuxième corps. Vous devez être là-bas et être prêt à jouer à tout moment.

Jones organise un deuxième mois de décembre productif consécutif, ce qui donne aux Packers une raison de plus de confiance alors qu’ils se préparent pour les séries éliminatoires.

Alors que les Packers sont en bonne voie pour gagner la tête de série n ° 1 et l’avantage du terrain pour les séries éliminatoires de la NFC, ils pensent avoir une collection de demi-offensifs qui prospéreront par temps froid.

Le match de la Caroline a montré à quel point les Packers pourraient avoir besoin de s’appuyer davantage sur leur attaque précipitée alors que les défenses se concentrent sur la maîtrise du candidat MVP Aaron Rodgers, qui a lancé pour un minimum de 145 verges contre les Panthers.

Je pense que dans la Ligue nationale de football, en particulier lorsque vous parlez du football de décembre avant les séries éliminatoires, vous devez trouver différentes façons de gagner le match, a déclaré dimanche l’entraîneur des Packers, Matt LaFleur. Et si une défense veut enlever quelque chose, elle peut le faire, mais il vaut mieux avoir un autre moyen de déplacer continuellement le football et de marquer des points, et c’était notre jeu au sol.

Green Bay (11-3) a déjà remporté le titre NFC North et a une avance d’un match sur la Nouvelle-Orléans (10-4) et Seattle (10-4) dans la course au meilleur record général de la conférence.

Jones s’est précipité pour 344 verges en trois matchs de décembre cette saison, dont un effort de 130 verges dans un triomphe de 30-16 contre Philadelphie le 6 décembre. La saison dernière, il a couru au moins 100 verges dans trois des quatre derniers matchs réguliers des Packers. -jeux de saison.

Il pourrait utiliser une poussée de fin de saison avec son contrat qui expirera à la fin de la saison. Jones a changé d’agent et a embauché Rosenhaus Sports ce mois-ci alors qu’il se prépare pour son éventuelle agence libre.

Je suis un Sagittaire, alors je dis, oui, le football de décembre est définitivement, c’est le moment de l’augmenter, a déclaré Jones.

Les Packers devront peut-être compter davantage sur Jones et la recrue AJ Dillon lors de ces deux derniers matchs de saison régulière en fonction du statut du demi offensif Jamaal Williams, qui a été éliminé du match des Panthers en raison d’une blessure au quadriceps.

Dès qu’ils ont sélectionné Dillon hors du Boston College au deuxième tour du repêchage 2020, les responsables des Packers ont expliqué comment sa taille et ses antécédents par temps froid pourraient le rendre particulièrement efficace lors des matchs de fin de saison à Green Bay. Dillon a passé plus d’un mois sur la liste de réserve / COVID-19, mais a gagné 18 verges lors de sa première course depuis le 1er novembre.

Je suis si fier de lui, a déclaré Jones. Je suis content pour lui. Il y a plus à venir.

CE QUI FONCTIONNE

Les Packers n’ont commis aucun chiffre d’affaires au cours de leur séquence de quatre victoires consécutives. Les Packers continuent de faire un bon travail de création de prospects.

CE QUI A BESOIN DE TRAVAILLER

Après avoir marqué des touchés à chacun de leurs trois premiers disques, les Packers n’ont gagné que 49 verges en seconde période contre les Panthers. Green Bay a été surclassé 13-3 en seconde période et continue de permettre aux équipes de se rallier en fin de match. Les Packers ont été surclassés 124-86 au quatrième quart et en prolongation cette saison.

STOCKER

Robert Tonyan a attrapé une passe de touché en cinq matchs consécutifs. Krys Barnes a fait le jeu du match en forçant un échappé de Teddy Bridgewater lorsque la Caroline a marqué le premier et le but du 1. Mason Crosby a inscrit un panier de 51 verges contre la Caroline après avoir frappé un 57 verges une semaine plus tôt. Il est 16e sur 16 aux tentatives de placement cette saison. Adrian Amos a réussi sept plaqués et trois passes défendues. ZaDarius Smith a enregistré un sac pour augmenter son total de saison à 11, le quatrième total de la NFL.

STOCK EN BAS

La ligne offensive a abandonné cinq sacs contre la Caroline. Les Packers n’avaient autorisé que 14 sacs lors de leurs 13 premiers matchs de la saison.

BLESSÉ

Williams n’était pas le seul Packer à se blesser lors du match du samedi. Barnes a été blessé à l’œil. Sécurité Will Redmond a été évalué pour une commotion cérébrale.

NOMBRES

40: Aaron Rodgers a lancé sa 40e passe de touché de la saison contre la Caroline. Il est le premier joueur à lancer au moins 40 passes de touché en trois saisons distinctes. Il en avait 45 en 2011 et 40 en 2016.

PROCHAINES ÉTAPES

Le match à domicile des Packers dimanche soir avec les Titans du Tennessee (10-4) devrait les aider à se préparer pour les séries éliminatoires.

