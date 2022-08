Une autre vague de chaleur majeure balaie le centre et le nord-est des États-Unis

La moitié des décès potentiels liés à la chaleur ont été signalés dans le comté de Multnomah, qui comprend Portland.

Cette canicule a été moins longue que celle de l’été dernier qui a fait plus de 600 morts. Mais il a battu des records de hauts quotidiens, de creux nocturnes les plus chauds et de jours consécutifs de chaleur excessive dans plusieurs villes. Portland, Salem et Eugene, Oregon, ont tous connu sept jours consécutifs de températures supérieures à 95 degrés, un record dans les trois villes, selon le service météo.

Seattle a connu six jours consécutifs de températures supérieures à 95 degrés, également un record pour la ville.

Les sommets dans une grande partie du nord-ouest du Pacifique seront d’environ 80 cette semaine, ce qui est encore un peu chaud pour la région, mais les creux de la nuit plongeront dans les années 60, ce qui offrira un répit. Les prévisionnistes prédisent des sommets dans les années 90 ce week-end.

Nord-est

Jeudi apportera une chaleur record, conduisant à des sommets supérieurs à la moyenne tout au long du week-end. L’indice de chaleur dans plusieurs villes pourrait atteindre bien plus de 100 degrés.