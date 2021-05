UNE AUTRE tour de Gaza s’effondrerait, l’Israélien Iron Dome intercepte des dizaines de missiles dans la nuit de frappes tit-for-tat (VIDEOS)

Des images de l’enclave palestinienne assiégée prétendaient montrer la tour al-Jawhara alors qu’elle avait été touchée directement par un avion de guerre israélien tôt mercredi matin, envoyant une énorme colonne de fumée dans le ciel nocturne. C’est au moins la deuxième grande structure de la ville de Gaza gravement endommagée lors de récents raids aériens, avec la tour Hanandi, qui serait un complexe résidentiel, réduit en gravats mardi soir.

Vidéo de la tour Al-Jawhara frappée #Gaza il y a peu de temps. pic.twitter.com/0AVB5VnQVf – Doge (@IntelDoge) 11 mai 2021

Rupture: tour Al-Jawhara dans #Gaza a été complètement démoli#Gazaunderattakhttps://t.co/XdfMj7osOm – NaSSaR (@ nassarmohamed98) 11 mai 2021

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont publié des images d’une frappe aérienne sur un gratte-ciel peu de temps après que les premières vidéos aient commencé à tourner, affirmant que le bâtiment comprenait le Hamas. «Quartier général du renseignement» Et un «Service d’information». Cependant, on ne sait pas si la vidéo granuleuse de Tsahal représente al-Jawhara ou une autre structure.

מטוסי קרב של צה״ל תקפו לפני זמן קצר מבנה שבשימוש ארגון הטרור חמאס בשכונת רמאל בצפון רצועת עזה. במבנה נמצאים מטה המודיעין, מטה הגדה, מחלקת ההסברה וחטיבת עזה של ארגון החמאס. טרם התקיפה צה״ל הזהיר את האזרחים ששהו בבניין ונתן להם שהות מספקת להתפנות מהמבנה >>> pic.twitter.com/1fiGpXMnhu – צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 12 mai 2021

Alors que la tour al-Jawhara semble avoir subi des dommages catastrophiques lors de la frappe de mercredi matin, ce n’est pas la première fois qu’elle est prise pour cible par Tel Aviv, des avions de combat israéliens bombardant la même structure lors des combats en 2014. À l’époque, le Comité pour la protection des journalistes a noté que le bâtiment abritait à la fois des médias palestiniens et des appartements.

Tsahal aussi signalé « sans arrêt » des tirs de roquettes sur le centre et le sud d’Israël, ajouter ailleurs qu’il continue de grève sur «Un certain nombre de cibles et d’actifs terroristes importants dans la bande de Gaza.» Il a déclaré que les frappes réveillaient les résidents israéliens, qui se sont précipités pour bombarder les abris avec leurs familles pendant la nuit pendant l’offensive de 3 heures du matin.

D’autres vidéos non confirmées circulant en ligne ont prétendu montrer une rafale de roquettes lancées de Gaza vers Tel Aviv, ainsi que les défenses aériennes Iron Dome de la ville interceptant de nombreux projectiles entrants.

RUPTURE: le Hamas vient de tirer plus de 100 roquettes en même temps sur Tel Aviv; Iron Dome répond pic.twitter.com/sk8o8WZMC0 – Rupture911 (@ Breaking911) 12 mai 2021

Tsahal a également partagé une vidéo d’interceptions sur le sud d’Israël.

REGARDEZ le système de défense aérienne Iron Dome intercepter des roquettes au-dessus du sud d’Israël: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz – Forces de défense israéliennes (@IDF) 12 mai 2021

Les frappes tit-pour-tat interviennent après plus d’une journée complète de combats, au moins 30 Palestiniens, dont neuf enfants, ainsi que trois Israéliens tués dans l’échange. La violence s’est intensifiée lundi au milieu de manifestations houleuses au sujet des expulsions prévues pour les résidents palestiniens de Jérusalem-Est, la police israélienne réprimant de force les rassemblements, blessant des centaines de personnes dans les affrontements qui en ont résulté.

Alors que la colère suscitée par les expulsions atteignait un point d’ébullition et provoquait des troubles autour de la mosquée Al Aqsa – le troisième site le plus sacré de l’Islam – lundi, le Hamas a lancé un barrage de tirs de roquettes sur le territoire israélien, lançant des centaines de projectiles et provoquant un nombre similaire d’Israéliens. contre-grèves.

Le Hamas, un parti politique à l’aile militarisée, gouverne la bande de Gaza depuis 2006, date à laquelle il a remporté une victoire majeure sur le Fatah. Il n’y a pas eu d’élections dans le territoire bloqué depuis, avec une course prévue pour le 22 mai reportée indéfiniment par l’Autorité palestinienne au milieu des différends en cours avec les autorités israéliennes sur la question de savoir si les résidents arabes de Jérusalem seraient autorisés à voter.

