Une autre tour de 40 étages est proposée pour le centre-ville de Kelowna – Kelowna Capital News

Le projet Bridgewater proposé est un aménagement en deux phases à l’angle nord-est et sud-ouest de l’avenue Harvey et de la rue Pandosy/Water.

« Le site est conçu pour devenir une porte d’entrée très visible au cœur du centre-ville de Kelowna », selon les documents soumis à la ville par Ridge North America. Les quatre lots sont situés au 311 et au 380, avenue Harvey, ainsi qu’au 1746, rue Water et au 1660, rue Pandosy. Deux de ces sites, Water Street et 311 Harvey, sont actuellement répertoriés comme en attente sur le site immobilier du HM Commercial Group.

La proposition comprend la tour sur le lot nord (Harvey/Pandosy) et un bâtiment à ossature de bois de six étages sur le lot sud (Harvey/Water).

Le site sud comprendrait 70 unités de logement, et le site nord propose 327 unités, avec 25 800 mètres carrés d’espace commercial également proposés. Les logements seraient composés de studios, d’unités d’une, deux et trois chambres.

Les documents indiquaient également que les logements locatifs sécurisés construits à cet effet favoriseront un mélange diversifié de types de ménages et garantiront une communauté inclusive et que de nouveaux espaces de vente au détail desserviront les voisins existants et les nouveaux résidents.

