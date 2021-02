Une autre tempête hivernale frappe le nord-est, au centre de l’Atlantique; 1,1 M sans électricité, dont plus de 500 000 au Texas

POINT PLEASANT BEACH, NJ – Une autre tempête hivernale féroce a apporté plus de neige et de glace dans le nord-est et le centre de l’Atlantique jeudi, et les avertissements se sont étendus aussi loin au sud que le Texas, fatigué par les intempéries.

Près d’un demi-million de clients au Texas étaient toujours sans électricité jeudi après que des températures glaciales ont expulsé de grandes parts des centrales électriques de l’État de son réseau cette semaine, laissant plus de 4 millions de personnes dans le noir et provoquant l’indignation. Aux États-Unis, plus de 1,1 million de personnes n’avaient pas d’électricité: la Louisiane, l’Alabama et l’Oregon ont connu des pannes généralisées.

Pas moins de 35 personnes sont décédées cette semaine, certaines à la suite d’un incendie ou d’un empoisonnement au monoxyde de carbone alors qu’elles luttaient pour trouver de la chaleur dans leurs maisons.

Alors que les températures montaient quelque peu au centre du pays, « des températures anormalement froides resteront en place jusqu’à la fin de la semaine de travail », a déclaré le National Weather Service.

La neige la plus lourde devrait tomber dans certaines parties de la Virginie, de la Virginie occidentale, du Maryland et de la Pennsylvanie, et des plaques isolées pourraient s’accumuler jusqu’à un pied d’accumulation dans les Appalaches, a indiqué le service météorologique.

De la glace «importante et perturbatrice» était attendue plus au sud, ce qui pourrait entraîner jusqu’à un demi-pouce d’accumulation en Caroline du Nord et dans le sud de la Virginie, selon les prévisionnistes. « Il en résultera des conditions de voyage dangereuses, de nombreuses pannes de courant et des dommages importants aux arbres. »

Les sites de vaccination et de test en prennent un coup

À New York, les prévisionnistes s’attendaient à ce que la neige atteigne jusqu’à 8 pouces d’ici vendredi et un « léger glacis de glace » sur la région de New York et du New Jersey. Des averses de neige recouvraient déjà la côte du New Jersey jeudi matin. Le maire de New York, Bill de Blasio, a averti que la ville pourrait manquer de vaccin jeudi en raison des retards liés à la tempête.

À DC, au Maryland et en Virginie, des localités fermaient certains sites de vaccination et de test COVID-19 car la neige causait des conditions dangereuses sur les routes.

Plus au nord, la tempête devrait laisser tomber un demi-pied de neige de la vallée de l’Hudson vers le sud de la Nouvelle-Angleterre, a annoncé le service météorologique.

« Cette tempête et son prédécesseur quelques jours plus tôt, accompagnée d’une explosion d’air glacial une fois dans une génération, a laissé un désordre absolu dans les États du centre-sud et est en mouvement », a déclaré le météorologue d’AccuWeather Bernie Rayno.

Dans certaines parties de la Géorgie et de la Floride, une veille de tornade avait été émise jeudi, les zones proches de la côte étant les plus exposées, ont indiqué les prévisionnistes. Le service météorologique national a déclaré que le front froid traversant le sud-est déclencherait des averses et des orages violents.

Avis d’ébullition pour l’instant; le temps plus chaud peut être en route

Des températures glaciales ont persisté jeudi dans certaines parties du Texas, où plus de 568 000 personnes étaient sans électricité pour chauffer leur maison jeudi matin.

«Les membres âgés de ma famille ont dû vivre de bougies et de cuisinières chaudes ces derniers jours», a déclaré Bertha Rendon, qui vit avec sa tante et son oncle à East Austin cette semaine. « C’est à ce moment-là que ça m’a vraiment frappé. Je veux dire, je suis jeune – j’ai 41 ans – et je peux supporter ça, mais ils ne peuvent pas. Tant de gens dans ma région vivent la même chose. »

Le temps froid a également endommagé les infrastructures et les canalisations, obligeant les autorités à avertir 7 millions de personnes, soit un quart de la population de l’État, de faire bouillir l’eau potable avant de l’utiliser.

À Austin, certains hôpitaux étaient confrontés à une faible pression d’eau et à l’absence de chaleur. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a exhorté les Texans à couper l’eau, si possible, pour éviter d’endommager le système d’eau et les conduites.

Toby Baker, directeur exécutif de la Commission du Texas sur la qualité de l’environnement, a déclaré que les gens avaient laissé leurs robinets s’égoutter pour éviter que les tuyaux ne gèlent, et que les conduites gelées ont conduit à une faible pression d’eau dans l’État.

Le gestionnaire du réseau, Electric Reliability Council of Texas, a déclaré mercredi soir qu’il avait rétabli l’électricité à environ 8 000 mégawatts, soit environ 1,6 million de foyers, depuis le matin.

« Nous travaillons 24 heures sur 24 pour rétablir le courant aux Texans », a déclaré le président et chef de la direction d’ERCOT, Bill Magness. « Nous avons fait des progrès aujourd’hui, mais ce ne sera pas assez bon tant que chaque personne n’aura pas retrouvé son pouvoir. »

ERCOT a déclaré qu’il espérait avoir suffisamment d’électricité rétablie d’ici jeudi pour que les services publics locaux puissent faire alterner les pannes plutôt que de couper l’alimentation pendant de longues périodes. Mais les gestionnaires ont refusé de dire exactement quand l’électricité serait entièrement rétablie, affirmant que le principal facteur dans les prochains jours sera le froid.

Un temps plus chaud pourrait permettre aux installations électriques glaciales de reprendre vie, de rétablir la production de gaz naturel, d’ouvrir des routes aux travailleurs qualifiés pour effectuer des réparations électriques et de réduire la demande des consommateurs, ont déclaré les responsables d’ERCOT.

Les pannes de courant ont incité Abbott à demander des changements. La Federal Energy Regulatory Commission, qui supervise le transport d’électricité entre les États, et la North American Electric Reliability Corporation, qui supervise la fiabilité aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ont annoncé plus tôt cette semaine qu’elles lanceraient une enquête sur le système d’alimentation en vrac.

A Dallas, le service météorologique a déclaré que « le pire temps est derrière nous ». Mais les routes resteront dangereuses car elles fondent et gèlent partiellement. « Cela signifie plus de glace noire et des ornières cahoteuses jusqu’à samedi. »

Cependant, un temps plus chaud était en vue. Les températures devraient être dans les années 50 à Dallas, Houston et Austin ce week-end, et San Antonio s’attendait à un sommet de 62 degrés dimanche.

L’Oregon fait face à des pannes de courant « dangereuses »

Dans le nord-ouest du Pacifique, le service météorologique a déclaré que de la neige comprise entre 1 et 2 pieds devait s’accumuler le long de la chaîne des Cascades. Les chaînes de montagnes de l’Idaho, du Montana et du Wyoming pouvaient voir jusqu’à un pied de neige, selon le service météorologique.

Les pannes de courant dans la région de Portland, Oregon, ont été les pires en 40 ans, a déclaré Maria Pope, PDG de Portland General Electric. Plus de 350 000 clients au plus fort de la tempête ont perdu de l’électricité et plus de 100 000 dans l’Oregon sont toujours dans le noir.

«Ce sont les conditions les plus dangereuses que nous ayons jamais vues dans l’histoire de PGE», a déclaré Dale Goodman, directeur des opérations des services publics.

La panne a incité une épicerie à jeter les aliments périssables après que le magasin ait perdu du courant. L’incident a conduit à un affrontement entre la police et des personnes qui recherchaient la nourriture dans la benne à ordures.

Demande une aide fédérale; sauvetage en bateau au Tennessee

Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, et le gouverneur de Louisiane, John Bel Edwards, ont appelé mercredi le président Joe Biden à publier des déclarations d’urgence en cas de catastrophe dans leurs États afin de débloquer des fonds fédéraux au milieu des intempéries.

Stitt a déclaré qu’il avait parlé à Biden au téléphone et avait demandé une aide fédérale pour aider les Oklahomans à faire face aux pannes de courant et aux températures glaciales.

Bel Edwards a déclaré qu’au moins trois personnes étaient mortes dans son état. Plus de 100 000 personnes étaient toujours sans électricité jeudi, et Bel Edwards a déclaré que près d’un million de Louisianais devaient faire bouillir leur eau.

Biden a déjà approuvé une déclaration d’urgence pour le Texas.

Au Tennessee, les sauveteurs ont sauvé une douzaine de personnes qui ont été piégées lorsqu’un quai s’est effondré sous le poids de la neige et de la glace.

Le service d’incendie de Nashville et le Bureau de la gestion des urgences sont intervenus mercredi soir sur les lieux de la marina de Blue Turtle Bay. Il n’y a eu aucun blessé, a déclaré la porte-parole du service d’incendie de Nashville, Kendra Loney.

