Jusqu’à 10 pieds de neige sont attendus dans la région de la Sierra Nevada en Californie

Une autre tempête devrait apporter 1 à 5 pouces de neige dans le haut-Midwest samedi

Certaines parties du nord-est peuvent voir des chutes de neige dès dimanche soir, qui peuvent persister jusqu’à mercredi

Après des chutes de neige historiques plus tôt cette semaine, certaines parties du pays, de la côte ouest au nord-est, verront à nouveau des chutes de neige, qui devraient s’étendre jusqu’à la semaine prochaine.

La tempête hivernale qui est arrivée en Californie plus tôt cette semaine se poursuivra jusqu’à vendredi, entraînant des chutes de neige inhabituelles dans les régions montagneuses de l’État. Jusqu’à 10 pieds de neige sont attendus dans la région de la Sierra Nevada, a rapporté le National Weather Service. Il a également émis un avertissement d’avalanche dans l’arrière-pays pour les pentes orientales de la Sierra Nevada, dire que voyager n’est pas recommandé dans la région à l’est du parc national de Yosemite.

Des pluies modérées à fortes ont inondé une grande partie de la Californie jeudi, avec une chute de 1,5 à 3,5 pouces dans le comté de Los Angeles, selon KABC.

Les précipitations devraient être particulièrement fortes dans le centre de la Californie, qui pourrait s’attendre à voir de 7 à 10 pouces de pluie, selon le National Weather Service.

Plus tôt cette semaine, les habitants des comtés de Santa Cruz et de San Mateo ont été invités à évacuer en raison des coulées de débris transportant d’énormes rochers, de la terre, des arbres et d’autres objets. Les fortes pluies de jeudi ont conduit à un tronçon de l’autoroute 1 le long de la côte de Big Sur dans le comté de Monterey après avoir été frappé par une coulée de débris au large d’une colline, ont déclaré des responsables de Caltrans.

Ces conditions météorologiques inhabituelles et difficiles sont le résultat d’une «rivière atmosphérique», qui sont des rubans de vapeur d’eau qui s’étendent sur des milliers de kilomètres des tropiques à l’ouest des États-Unis. Ils alimentent des pluies massives, des tempêtes de neige et des inondations subséquentes le long de la côte ouest.

«Même si les précipitations sont grandement nécessaires dans tout l’État frappé par la sécheresse, la tempête en apportera trop d’un seul coup et entraînera de graves problèmes d’inondations», a déclaré le météorologue AccuWeather Jake Sojda.

La même tempête se déplacera samedi pour apporter de la neige dans les plaines et le haut-Midwest. Mais « nous ne regardons pas des montants proches » des chutes de neige plus tôt cette semaine, a déclaré la météorologue du National Weather Service Suzanne Fortin, basée à Omaha, Nebraska.

Le sud-est et le centre de l’Iowa et le sud-ouest et le centre du Nebraska peuvent s’attendre à 1 à 3 pouces de neige, tandis que 3 à 5 pouces sont attendus dans les régions du nord des deux États, a déclaré Fortin.

La région des Grands Lacs jusqu’à l’est de l’Iowa, ainsi que Chicago et Cleveland, ont un plus grand potentiel de chutes de neige, a déclaré Fortin. Cleveland devrait recevoir de 5 à 8 pouces de neige, tandis que le sud de Chicago pourrait voir de 8 à 12 pouces, selon la météorologue Stephanie Abrams de The Weather Channel.

Plus tard samedi, la tempête devrait se déplacer vers des zones des Appalaches et du centre de l’Atlantique, et pourrait s’étendre du sud de la Virginie au nord de la Caroline du Nord, selon The Weather Channel. Le Service météorologique national a des avis météorologiques hivernaux en vigueur de l’est du Kentucky à la côte de la Caroline du Nord.

Pour clôturer le week-end, les chutes de neige se poursuivront dimanche dans la région médio-atlantique et supérieure du Mississippi, a rapporté The Weather Channel.

Certaines parties de la Nouvelle-Angleterre peuvent voir des chutes de neige dès dimanche tard, mais elles devraient augmenter lundi soir et mardi matin, selon les prévisions de Weather Channel. La tempête pourrait persister dans la région jusqu’à mercredi matin.

Cette semaine a vu des chutes de neige inhabituellement élevées dans plusieurs régions, en particulier le Midwest, qui sera à nouveau frappé par la tempête à venir.

Des Moines, Iowa, a vu 12,9 pouces mardi, la tempête la plus enneigée de la ville depuis un blizzard a chuté de 15,5 pouces en décembre 2009. Lincoln, Nebraska, a reçu un total de 14,8 pouces sur deux jours mardi matin. La région n’avait pas reçu plus d’un pied de neige en une seule tempête en 15 ans.

« C’est de la neige historique », a déclaré le météorologue du National Weather Service Taylor Nicolaisen, basé près d’Omaha, dans le Nebraska, plus tôt cette semaine.

Contributeurs: Philip Joens et Tim Webber, Des Moines Register; Doyle Rice, USA AUJOURD’HUI