Une autre tempête hivernale approche de la côte sud de la Colombie-Britannique, avec jusqu’à 20 cm de neige, pluie verglaçante possible

Alors que la côte sud de la Colombie-Britannique fait face aux conséquences des fortes chutes de neige qui sont tombées plus tôt cette semaine, Environnement Canada affirme qu’une « importante tempête hivernale » devrait apporter plus de temps hivernal dans la région à partir de jeudi soir.

L’agence météorologique a émis mercredi une veille de tempête hivernale pour la région métropolitaine de Vancouver, l’île de Vancouver, la vallée du Fraser et la baie Howe, indiquant que les accumulations de neige de jeudi soir à samedi pourraient totaliser 10 à 20 centimètres.

La pluie verglaçante est possible alors que le temps passe de la neige à la pluie tard vendredi sur l’île de Vancouver, et vendredi soir ou samedi matin sur le continent.

La neige abondante et les vents violents pourraient rendre les déplacements difficiles, selon l’agence météorologique, et pourraient contribuer aux retards de transport et au trafic intense aux heures de pointe.

Le ministère des Transports de la Colombie-Britannique a fermé mercredi une partie de l’autoroute 5 entre Othello et Merritt en raison des conditions hivernales.

Le ministère affirme que les vents sortants de l’Extrême-Arctique emportent le sable qui a été déposé pour la traction. La section restera fermée jusqu’à ce que les vents se calment et que les entrepreneurs puissent préparer la route pour les conducteurs.

DriveBC a également déclaré mercredi que l’autoroute 5 resterait fermée pendant la nuit dans les deux sens entre Hope et Merritt en raison “d’incidents de véhicules et de récupérations de véhicules”. DriveBC a déclaré qu’il y aura une mise à jour à 6 heures du matin jeudi.

La neige abondante recouvrant déjà une grande partie de la côte sud de la Colombie-Britannique a incité l’aéroport international de Vancouver (YVR) à limiter temporairement les vols internationaux à l’arrivée.

Un communiqué de l’aéroport indique que la limite affectant 17 compagnies aériennes et environ 30 vols devrait être levée à 5 heures du matin vendredi, mais une mise à jour de mercredi après-midi de YVR a indiqué qu’elle avait constaté une augmentation du nombre de vols arrivant et partant à mesure que le temps s’améliorait.

Les voyageurs sont photographiés à l’aéroport international de Vancouver après une forte chute de neige le 20 décembre 2022. Un communiqué de l’aéroport indique qu’une limite temporaire sur les vols internationaux devrait être levée à 5 heures du matin vendredi. (Ben Nelms/CBC)

Mercredi soir, BC Ferries a annulé deux traversées du jeudi matin reliant Metro Vancouver et Nanaimo.

La navigation de 5 h 15 de Tsawwassen à Duke Point et celle de 7 h 45 de Duke Point à Tsawwassen ont été annulées en raison de l’accumulation de glace et de neige sur les ponts des véhicules.

Les voyageurs peuvent utiliser la route entre Horseshoe Bay et Departure Bay comme alternative, a déclaré BC Ferries.

BC Ferries avait annulé un certain nombre de traversées plus tôt mercredi parce que les tuyaux éclataient et que l’équipement des bateaux gelait, y compris la manette des gaz d’un bateau de sauvetage.