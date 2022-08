Une autre tempête frappe un centre équestre près de l’Oregon et endommage des bâtiments – Shaw Local

OREGON – Pour la deuxième fois en cinq mois, les bâtiments d’un centre équestre du comté d’Ogle ont été gravement endommagés par des vents violents.

“Dimanche à 18h29, j’ai reçu un appel indiquant que notre hangar de repos avait disparu et que notre entrée, que nous venions de ramasser et de déplacer sur le côté pour travailler sur la grange, avait été jetée”, a déclaré Donna Fellows. , président de Pegasus Special Riders lundi. “Ils ont juste commencé à démanteler la grange le 22 août pour réparer les dégâts en mars et maintenant, six jours plus tard, nous subissons plus de dégâts.”

En mars, une forte tempête a ravagé le sud du comté d’Ogle et, en quelques minutes, a gravement endommagé le bâtiment principal de l’arène du centre d’équitation thérapeutique.

Le directeur immobilier de Pegasus, Dave Diveley, s’entretient lundi avec les travailleurs du centre d’équitation thérapeutique. Une tempête dimanche soir a causé plus de dégâts sur le site de Carthage Road cinq mois seulement après que la grange “cerceau” du centre ait été lourdement endommagée lors d’un vent de mars. Le centre venait de commencer les réparations le 22 août, six jours seulement avant la tempête du 28 août. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Situé sur Carthage Road, au sud de l’Oregon, juste au nord de la limite du comté de Lee, le centre était encore sous le choc de cette tempête qui a décroché l’extrémité sud de la grange de l’arène “cerceau” de ses amarres, faisant secouer les 11 chevaux qui étaient logés sous le foin en bois. à l’extrémité sud du bâtiment de 62 pieds par 420 pieds. Les chevaux et les deux chats qui résidaient dans la structure n’ont pas été blessés.

Le vent a également poussé l’extrémité nord du bâtiment vers l’intérieur, tordant et pliant la grande porte du garage.

Le bâtiment « hoop » a été construit en 2002. Son toit et ses côtés étaient constitués d’une grande bâche appelée « combinaison » qui s’étendait sur la charpente en acier. Des sections de la bâche ont été arrachées du cadre et déposées à proximité, tandis que certaines sections sont restées sur le cadre avec de grandes déchirures béantes.

La grande entrée voûtée, qui se trouvait à l’extrémité nord de la grange, a été récupérée de la tempête de mars et déplacée à quelques mètres de la grange tandis que les entrepreneurs ont commencé à démanteler la structure principale lundi dernier.

Mais la tempête de dimanche a changé tout cela, tordant l’entrée et la jetant sur le côté tout en enlevant le revêtement métallique de la grange et en le déposant sur l’allée tout en enroulant quelques morceaux autour de plusieurs arbres au nord.

Les chevaux et les chats ont de nouveau été secoués par la destruction, mais indemnes, a déclaré Fellows.

“Deux chevaux ont décidé d’aller dans un autre pâturage parce que la clôture était tombée, mais ils s’entendent tous, donc ça va”, a-t-elle déclaré. “Nous avons encore une fois eu tellement de chance que les animaux n’aient pas été blessés.”

Les boursiers, qui ont aidé à rétablir Pegasus en 1996 en supervisant le programme d’équitation thérapeutique et l’achat et le développement du terrain sur Carthage Road, ont déclaré qu’il est probable que le règlement de l’assurance ne couvrira pas la totalité du prix de la reconstruction à partir de la première tempête, laissez seul le second.

“Nous avons découvert que nous avions un” plafond “de 250 000 $ sur notre assurance afin que nous puissions être responsables du reste pour simplement remplacer ce que nous avions”, a-t-elle déclaré en notant que la grange avait coûté 150 000 $ à construire en 2002.

“Maintenant, cela a doublé de prix”, a-t-elle déclaré. « Et c’était 45 000 $ rien que pour démonter la grange la semaine dernière. Tout s’additionne. »

Elle a déclaré que les responsables avaient examiné de nombreux types de bâtiments différents, plutôt que le cerceau (bâtiment d’ingénierie), mais cette conception de cerceau était le type de bâtiment le mieux adapté à la zone de conduite.

Les bâtiments métalliques sont principalement utilisés pour le stockage et n’ont pas la ventilation ou le sol adaptés à la zone d’équitation, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’un sol plus doux était nécessaire pour les chevaux vieillissants utilisés dans les programmes de l’établissement.

La tempête de dimanche a également été sélective dans sa destruction, laissant un champ de maïs à l’ouest et un champ de soja au nord intacts.

“Nous sommes ici depuis 2002, alors pourquoi s’en prendre à nous de temps en temps deux fois ?”, a-t-elle déclaré.

Pegasus Special Riders est une organisation à but non lucratif qui propose de l’équitation thérapeutique aux résidents du nord de l’Illinois confrontés à des défis physiques, mentaux et émotionnels.

Lundi, deux chevaux paissent au Pegasus Therapeutic Riding Center à la suite d’une tempête de dimanche soir qui a causé plus de dégâts dans l’installation. C’était la deuxième tempête à frapper l’installation en 5 mois. (Earleen Hinton/Shaw Media)

“Nous ne refusons personne en raison de son incapacité à payer”, indique son site Web.

David Diveley, le gestionnaire immobilier, est le seul employé à temps plein de l’organisation. Des bénévoles dévoués interviennent pour aider aux tâches quotidiennes et aux événements, a déclaré Fellows.

Pegasus marque également son 25e anniversaire cette année et sera honoré en tant qu’unité d’honneur lors de cette Harvest Time Parade, qui se tiendra à l’Oregon’s Autumn on Parade le dimanche 2 octobre.

Visitez Pégase www.PegasusSpecialRiders.org pour information ou pour faire un don.