Une autre série à succès de Netflix revient avec un score de critiques de 100 %

Netflix est en larmes alors que 2024 touche à sa fin, avec une autre de ses plus grandes séries qui vient de revenir pour une nouvelle saison et a fait ses débuts avec un score parfait de 100 % de critiques sur Rotten Tomatoes.

Ce serait L’avocat Lincolnle adaptation du streamer de la série de livres de Michael Connelly sur un avocat ingénieux qui dirige son cabinet de Los Angeles depuis la banquette arrière d’une Lincoln. La troisième saison très attendue de la série, avec Manuel Garcia-Rulfo dans le rôle du charismatique protagoniste Mickey Haller, a non seulement enregistré un score parfait pour Rotten Tomatoes presque immédiatement ; c’est aussi l’émission Netflix n°1 aux États-Unis en ce moment (et, mieux encore, il n’y a pas de division de la saison en deux parties cette fois-ci, vous pouvez donc vous gaver d’un seul coup de toutes les nouvelles pitreries de Mickey à l’intérieur et à l’extérieur de la salle d’audience).

Cette diffusion fait d’ailleurs suite au retour d’une autre série majeure de Netflix quelques jours auparavant, Banques extérieuresdont la nouvelle saison était également très attendue et a débuté avec un score de 100% de critiques.

Saison 3 de L’avocat Lincolnquant à lui, est basé sur le cinquième livre de Connelly Avocat Lincoln série, intitulée Les dieux de la culpabilité. L’intrigue est construite autour d’un texte que Mickey reçoit, qui dit : « Appelle-moi dès que possible – 187. » Ce numéro fait référence au code pénal californien régissant le meurtre, et il s’avère que la victime est un ancien client de Mickey’s – une travailleuse du sexe qu’il pensait avoir sauvée et mise sur une meilleure voie.

Chaque nouvelle saison de L’avocat Lincoln a rapidement attiré des dizaines de millions de téléspectateurs dès sa sortie, l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il semble presque certain qu’un quatrième trimestre à succès attend Netflix.

La période de fin d’année, par exemple, sera également marquée par le retour tant attendu de Jeu de calmar ainsi que de nouveaux drames étoilés comme Colombes noires – plus deux événements majeurs en direct, le match de boxe Mike Tyson-Jake Paul reprogrammé le 15 novembre, ainsi que deux matchs de la NFL le jour de Noël. Ils affronteront les Chiefs de Kansas City et les Steelers de Pittsburgh, ainsi que les Ravens de Baltimore et les Texans de Houston.