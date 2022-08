Une autre section de Mission Creek Greenway rouvre après les inondations de juin

Une section de la voie verte de Mission Creek qui traverse le parc régional de Scenic Canyon a été rouverte après avoir été fermée en raison des dommages causés par les inondations.

Le tronçon de sentier en amont du début du sentier Hollywood Road South jusqu’au point de vue des Prairies a été réparé et rouvert. La voie verte reste fermée entre Grasslands Viewpoint et Layercake Viewpoint pour des réparations liées aux inondations.

Les visiteurs sont priés de rester en dehors de cela et de respecter la signalisation, les clôtures et les barricades qui sont en place pendant les travaux. Les autres sections de la voie verte ne sont pas concernées et restent ouvertes aux visiteurs.

Plusieurs sections de la voie verte ont été fermées après avoir été endommagées par de fortes pluies et des inondations pendant la saison des crues en juin.

