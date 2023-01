Une autre ronde visant à sauver le populaire terrain de golf de Kelowna

Un conseiller municipal espère qu’il aura désormais suffisamment de soutien pour empêcher le parcours de golf de Kelowna Springs (KSGC) de se détériorer.

À la fin de la réunion du 9 janvier du conseil, Luke Stack a déclaré qu’il avait l’intention de présenter une motion lors de la prochaine réunion ordinaire pour modifier la désignation des terres de KSGC dans le cadre du plan communautaire officiel (OCP) de 2040.

La propriété située au 480 Penno Road est actuellement répertoriée comme une utilisation industrielle potentielle au sein de l’OCP, et Stack espère que le conseil votera pour la transformer en récréatif privé.

Il avait tenté à l’été 2022 de faire changer la désignation, mais sa motion s’est soldée par un vote à égalité et a été automatiquement rejetée.

“Quand je reviens en arrière et regarde qui a voté dans quel sens, beaucoup de ceux qui s’y sont opposés à l’époque ne siègent pas à ce conseil.”

L’ancien maire Colin Basran et les anciens conseillers Gail Given et Ryan Donn ont voté contre la motion de Stack, tandis que l’ancien conseiller Brad Sieben s’est excusé du vote en notant un conflit d’intérêts. Com. Loyal Wooldridge a également voté contre la motion.

Stack et les conseillers Mohini Singh, Charlie Hodge et Maxine DeHart ont voté en faveur du changement.

Lors de la campagne électorale municipale de 2022, le maire Tom Dyas a déclaré que s’il était élu, il se battrait pour empêcher le KSGC d’être “transformé en entrepôts”.

“Les résidents m’ont dit qu’ils s’attendaient à ce que leur prochain maire se batte pour sauver Kelowna Springs et c’est ce que je ferai”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse de juillet 2022.

Stack a déclaré qu’il devait confirmer auprès du personnel de la ville si une période d’attente de six mois, qui s’applique aux développements rejetés par le conseil, affectera sa motion.

“Alors je recommanderais d’attendre jusqu’à ce que ce soit le cas”, a-t-il déclaré.

Étant donné que la motion remonte à août 2022, il est probable que la nouvelle motion de Stack pourrait être introduite en février. Si le conseil approuve le changement, la question devra faire l’objet d’une audience publique.

“Le public n’a vraiment pas eu l’occasion de peser”, a-t-il déclaré. “Ils l’ont fait par lettre, très lourdement, mais il n’y a jamais eu d’audience publique.”

C’est la propriété de Kelowna Springs qui a d’abord approché le personnel de la ville concernant un éventuel changement de désignation de terrain en commercial ou industriel, dans l’espoir qu’ils cesseraient leurs activités.

Le terrain de golf a été identifié comme une opportunité majeure pour un nouveau développement industriel par la ville en 2020.

