Une autre rivière atmosphérique qui apporte de fortes pluies et du vent sur la côte sud de la Colombie-Britannique

La côte sud de la Colombie-Britannique s’attend à une autre série de fortes pluies et de vents violents à l’approche de la prochaine rivière atmosphérique de la saison.

De fortes pluies et des vents violents devraient frapper la région métropolitaine de Vancouver, la vallée du Fraser, la baie Howe, la Sunshine Coast, l’est de l’île de Vancouver, Victoria et les îles du sud du Golfe à partir de jeudi soir, avec une possibilité de 30 à 70 millimètres jusqu’à vendredi, selon un spécial bulletin météorologique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Les vents pourraient varier de 40 à 60 km/h, tandis que Victoria pourrait connaître des rafales allant jusqu’à 80 km/h.

Les modèles montrent que 40 à 50 millimètres de pluie sont prévus jusqu’à samedi à Comox sur l’île de Vancouver et à Sechelt sur la Sunshine Coast, qui sont toujours classés au niveau 5 de sécheresse, la cote la plus sévère sur l’échelle de sécheresse de la province.

Atmospheric River impactant #CampbellRiver #ComoxValley # PortHardy prochains 2-3 jours Fortes pluies 30-70mm & Des vents de 40 à 80 km/h sont attendus Des équipages patrouillent sur les autoroutes de la zone de service jusqu’à ce que l’événement passe Vérifiez @DriveBC Conduisez avec prudence ; aux conditions #bcstorm #ShiftintoWinter @TranBCVanIsle pic.twitter.com/4GFl4878Pl —@MainroadNIsland

Derek Lee, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, a déclaré que cette prochaine période de temps sera similaire à celle de la semaine dernière qui a apporté plusieurs jours de fortes pluies sur les côtes centrale et sud de la Colombie-Britannique.

“Les rivières atmosphériques ne sont certainement pas un phénomène nouveau, mais elles transportent beaucoup de vapeur d’eau vers le nord-ouest du Pacifique”, a déclaré Lee.

“Ils varieront en intensité, en durée et en impact. Donc, en d’autres termes, tous les événements fluviaux atmosphériques ne sont pas comparables à celui de novembre 2021”, a-t-il ajouté, faisant référence aux averses qui ont conduit à des inondations généralisées dans le sud de la province la dernière fois. an.

Avertissements de chute de neige

Une rivière atmosphérique, ou AR, est un large et étroit courant de vapeur d’eau qui traverse le ciel.

Lorsque les rivières traversent l’océan vers la terre, en particulier vers les régions montagneuses comme la côte de la Colombie-Britannique, la vapeur se condense en précipitations.

Vendredi, les niveaux de neige pourraient descendre jusqu’à 300 mètres avant de remonter aux niveaux habituels, a déclaré la météorologue de CBC, Johanna Wagstaffe. Cela pourrait apporter de la neige mouillée dans les zones plus élevées de la région métropolitaine de Vancouver, comme la côte nord et Burnaby Mountain.

La route 16, à Burns Lake, en Colombie-Britannique, a une fine couche de neige vers 13 h 30 le jeudi 3 novembre 2022 (DriveBC)

Environnement Canada a également émis des avertissements de neige pour une grande partie des régions de l’intérieur et du nord de la Colombie-Britannique, avec jusqu’à 30 centimètres de neige prévus à certains endroits.

Des averses devraient frapper jeudi vers midi et durer jusqu’à vendredi matin. Alors que les températures se réchauffent vendredi, cette neige deviendra probablement de la pluie.

Abriter les personnes vulnérables

En réponse aux intempéries, la ville de Vancouver ouvre une poignée d’espaces d’hébergement et un centre de réchauffement, qui resteront ouverts jusqu’à lundi.

Veuillez partager : des espaces d’abri supplémentaires et un centre de réchauffement sont disponibles ce soir jusqu’au lundi 7 novembre, en raison d’une alerte météo extrême. Détails ⬇️ pic.twitter.com/FAE8KUnkZo —@VilledeVancouver

Nicole Mucci, porte-parole de l’Union Gospel Mission dans le Downtown Eastside de Vancouver, s’inquiète de l’impact des conditions météorologiques sur les personnes les plus vulnérables de la ville.

Prenant la parole jeudi sur CBC La première édition, Mucci a déclaré que le refuge de la mission, qui peut accueillir 92 personnes, a été « inhabituellement plein » au cours des 10 derniers mois et elle craint qu’il n’y ait pas assez d’espace pour ceux qui en ont besoin.

“Ils sont exposés à ces éléments 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et cela peut faire des ravages sur leur système immunitaire … cela peut également mettre les gens en danger lorsqu’ils essaient de trouver des moyens de se réchauffer s’ils ne peuvent pas rester dans un refuge », a déclaré Mucci.