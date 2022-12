Une autre réalité : comment la télévision d’État russe fait tourner la guerre en Ukraine

Jour après jour, les journalistes des médias d’État ont affiné ces thèmes dans leurs e-mails. Ils diffusaient parfois des vidéos sur le champ de bataille et d’autres informations qui leur étaient envoyées par l’agence qui a succédé au KGB. Et ils ont extrait et traduit des images d’experts préférés, comme l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, dont les remarques sur la guerre ont été montrées à des millions de Russes.

Faisant tourner ensemble un contre-récit pour des dizaines de millions de téléspectateurs, les propagandistes russes ont extrait des extraits des informations du câble américain, des médias sociaux de droite et des responsables chinois. Ils se sont accrochés aux affirmations selon lesquelles les embargos occidentaux sur le pétrole russe seraient voués à l’échec, que les États-Unis cachaient des laboratoires secrets de recherche sur les armes biologiques en Ukraine et que la Chine était un allié loyal contre un Occident fragmenté.

Alors que les chars russes étaient coincés dans la boue à l’extérieur de Kyiv plus tôt cette année et que les retombées économiques de la guerre avec l’Ukraine s’installaient, une partie du gouvernement russe fredonnait avec précision : la propagande télévisée.

La correspondance était l’un des milliers d’échanges de courriels stockés dans une base de données divulguée de la plus grande société de médias d’État de Russie, la Société panrusse de télévision et de radio d’État, connue sous le nom de VGTRK. Les données ont été rendues publiques en ligne par DDoSecrets, un groupe qui publie documents piratés.

Le New York Times a créé un outil de recherche pour identifier le matériel à partir des 750 gigaoctets de fichiers liés à l’accumulation de la guerre et à ses premières étapes de janvier à mars 2022, lorsque les documents disponibles ont pris fin. Le Times a vérifié les documents en confirmant les adresses e-mail et l’identité des personnes. Dans de nombreux cas, les questions abordées dans les e-mails ont conduit à la diffusion de contenu sur les ondes.

Les e-mails fournissent un rare aperçu d’une machine de propagande qui est peut-être le plus grand succès de la Russie en temps de guerre. Alors même que le pays fait face à des pertes sur le champ de bataille, à des pertes croissantes, à un isolement économique et à une condamnation internationale, les chaînes de télévision publiques ont diffusé une version de la guerre dans laquelle la Russie est en train de gagner, l’Ukraine est en ruine et les alliances occidentales s’effilochent. Parallèlement à une répression féroce de la dissidence, l’appareil de propagande a aidé le président Vladimir V. Poutine à maintenir un soutien national à une guerre dont beaucoup en Occident espéraient qu’elle affaiblirait son emprise sur le pouvoir au fur et à mesure qu’elle traînerait.

Pour créer ce récit, les producteurs de la société de médias d’État ont choisi des médias occidentaux conservateurs comme Fox News et le Daily Caller, ainsi que des comptes de médias sociaux obscurs sur Telegram et YouTube, selon les archives. Les agences de sécurité russes comme le Service fédéral de sécurité, ou FSB, le successeur du KGB, ont alimenté d’autres informations, créant une version alternative d’événements tels que le bombardement de la ville ukrainienne de Marioupol.