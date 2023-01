Une autre poussée de Covid en Chine est la plus grande crainte de la chaîne d’approvisionnement mondiale

Une autre vague d’infections à Covid en Chine est la plus grande crainte des responsables de la chaîne d’approvisionnement, mais ceux dont les entreprises ont été touchées par la première vague pandémique sont optimistes quant à l’impact sera de courte durée. “Après avoir discuté avec mon équipe et quelques-uns de nos fournisseurs en Chine, ils ne s’attendent pas à ce que la prochaine vague soit aussi extrême la deuxième fois”, a déclaré Dave Collier, COO d’Infinite Electronics, un fournisseur mondial de composants électroniques. “La première poussée était intéressante. Je me souviens distinctement d’avoir parlé avec notre directeur général de l’Asie-Pacifique un vendredi après-midi qui m’a dit qu’une personne de l’usine était sortie avec Covid. Et le lundi suivant, c’était un tiers de notre effectif, puis moitié, puis il a rapidement culminé à environ les trois quarts de notre effectif. » Collier a déclaré que les employés étaient de retour après deux semaines. “Nous avons vu avec notre production ou la production de nos fournisseurs, une baisse assez importante d’une à deux semaines au fur et à mesure que l’impact de Covid s’est fait sentir, mais nous nous sommes rapidement rétablis”, a déclaré Collier. Alors que la Chine a assoupli les restrictions de sa politique « Zero Covid » et rouvert son économie, des épidémies majeures ont été signalées dans les usines et les ports. La réduction de la main-d’œuvre est un facteur majeur dans la carte thermique de la chaîne d’approvisionnement CNBC pour la Chine, avec une forte congestion dans les ports.

La population chinoise a voyagé pendant les vacances dans une mesure jamais vue auparavant pendant la pandémie. Des chercheurs médicaux de Shanghai ont projeté dans une étude récente que les grandes villes chinoises traverseraient déjà le pire de Covid d’ici la fin de 2022, tandis que les zones rurales et les provinces éloignées verraient les pires pics d’infection de la mi-à la fin janvier, avec les vacances, pendant que des centaines de millions de citoyens voyagent habituellement, contribuant. Mais un scientifique de haut niveau du gouvernement chinois a récemment déclaré qu’avec jusqu’à 80% de la population précédemment infectée par Covid, les chances d’une épidémie majeure au cours des deux à trois prochains mois sont faibles. “Certains de nos partenaires logistiques dont j’ai entendu parler craignent qu’il n’y ait des problèmes de main-d’œuvre potentiels dans les aéroports et les ports”, a déclaré Collier. “Il n’y a pas encore de détails sur le retard éventuel que cela causera, mais il y a de l’inquiétude.” ContainerX, une plate-forme majeure pour la logistique des conteneurs, a déclaré que ses données montrent que 73% des responsables de la chaîne d’approvisionnement s’attendent à une perturbation après le Nouvel An lunaire. L’une des plus grandes leçons apprises pendant la pandémie par les fabricants et les responsables de la chaîne d’approvisionnement a été de comprendre les fournisseurs de niveau deux, trois et quatre à un niveau plus profond.

Collier a déclaré que les entreprises analysent les statistiques d’approvisionnement et la quantité d’un produit provenant d’une région particulière du monde, mais ne vont souvent pas assez loin dans les données de la chaîne d’approvisionnement. “Ils s’assurent qu’ils sont diversifiés, mais ils ne regardent que ce premier niveau, donc vous devez vraiment revenir sur les deuxième et troisième niveaux”, a-t-il déclaré. “Et vous constaterez que souvent, les deuxième et troisième niveaux viennent de cette région du monde dont vous vous êtes éloigné, pour une bonne raison. Et donc cette analyse doit être faite. Et je vais vous dire, ces les perturbations continuent.” La carte thermique de la chaîne d’approvisionnement de CNBC montre comment les conditions économiques mondiales plus faibles influencent les routes maritimes entre les États-Unis et la Chine. Les réservations de fret maritime de la Chine vers les États-Unis ont chuté de 87% depuis juin, les entreprises ayant retiré leurs commandes. “Les commandes de fabrication sont en baisse de 40% à 50% dans certains cas en Chine, et donc leurs usines ne sont pas nécessairement inactives, mais certainement pas à pleine capacité”, a déclaré Collier.

