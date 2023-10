Une autre pour Biles : la gymnaste superstar américaine remporte la 22e médaille d’or aux championnats du monde

ANVERS, Belgique (AP) — L’appétit de victoire de Simone Biles est insatiable.

La superstar américaine a remporté dimanche une troisième médaille d’or aux championnats du monde de gymnastique 2023 en remportant la poutre féminine grâce à un superbe exercice lors de la dernière journée de compétition.

Biles respirait la confiance tout au long. Elle n’a eu aucune hésitation sur ses sauts et a effectué des pirouettes contrôlées avant de descendre avec style, avec juste un petit saut à l’atterrissage. Elle a obtenu un score de 14,800 points pour s’imposer devant la Chinoise Zhou Yaqin avec une marge de seulement 0,1 point. Rebeca Andrade, du Brésil, a remporté la médaille de bronze.

A Anvers, où elle a débuté sa collection de 22 titres mondiaux il y a 10 ans, Biles fait un retour fracassant sur la scène internationale.

Elle a également remporté une médaille d’argent au saut de cheval après le sixième titre du concours multiple qui a fait d’elle la gymnaste la plus décorée de l’histoire, homme ou femme. Et elle a mené les Américaines à une septième victoire consécutive record dans l’épreuve par équipe.

Biles a remporté un record de 36 médailles aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. Elle aura plus tard l’occasion d’ajouter une autre médaille d’or à son record inégalé lors de la finale des exercices au sol.

Biles participait cette semaine à ses premiers championnats du monde depuis 2019 après une pause de deux ans où elle se concentrait sur sa santé mentale après les Jeux olympiques de Tokyo. Elle n’a repris la compétition que cet été.

Dans la compétition masculine, Jake Jarman a offert à la Grande-Bretagne sa première médaille en remportant l’or au saut de cheval avec un score combiné de 15,050 points. Jarman a commencé avec un saut presque parfait et a été gonflé après avoir décroché un Dragulescu lors de son deuxième effort, faisant un gros câlin à son entraîneur et levant les bras en triomphe.

Son total lui a permis de devancer l’Américain Khoi Young d’une marge de 0,201.

La paire de sauts de Young lui a valu une deuxième place et une troisième médaille cette semaine, ainsi que la médaille de bronze dans l’épreuve par équipe et l’argent au cheval d’arçons. Nazar Chepurnyi, d’Ukraine, a terminé troisième.

Young a souri largement après avoir réussi son deuxième saut et s’est tourné vers les fans agitant des drapeaux américains, les exhortant à faire plus de bruit alors que des acclamations et des applaudissements éclataient dans les tribunes du Sportpaleis.

Samuel Pétrequin, Associated Press