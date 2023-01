Une autre perte publique et douloureuse pour Priscilla Presley

En 1966, ils se sont fiancés. En 1967, ils se sont mariés à Las Vegas. En 1968, Lisa Marie est née.

“L’infirmière l’a amenée dans ma chambre et je l’ai bercée dans mes bras”, a écrit Priscilla Presley dans son autobiographie. « Je n’arrivais pas à croire qu’elle était à moi, que j’avais porté cet enfant.

« Elle était si petite, si belle. Elvis est entré dans la pièce et m’a embrassé, ravi que nous ayons eu un bébé parfaitement normal et en bonne santé. Il était déjà amoureux d’elle. Il me regarda la tenir dans ses bras et ses yeux s’embuèrent de bonheur. Puis il nous a pris tous les deux dans ses bras et nous a tenus.