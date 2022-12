Une autre perte de 1 possession tourne sur quelques jeux clés pour les Bears de Chicago – Shaw Local

CHICAGO – Le quart-arrière des Eagles Jalen Hurts a lancé un ballon profond pour le meilleur receveur AJ Brown sur la ligne de touche droite. Pendant une grande partie du match de dimanche à Soldier Field, le demi de coin des Bears Jaylon Johnson a gardé Brown.

Sur ce jeu du quatrième quart en particulier, Johnson était un pas derrière Brown. Le monstre de 6 pieds 1 pouce et 226 livres d’un receveur a attrapé le ballon dans la foulée et a jeté Johnson, qui a regardé la fin du jeu depuis le sol. Il est allé chercher un gain de 68 verges et a mis en place un touché des Eagles quelques instants plus tard.

Brown a discrètement réalisé une meilleure performance en carrière avec 181 verges sur réception et un touché dans une victoire des Eagles, 25-20, contre les Bears. Johnson et les Bears ont bien joué contre les receveurs des Eagles pendant une grande partie de la journée, mais les choses ont reposé sur quelques jeux clés.

Jalen Hurts à AJ Brown pour 68 verges 🔥🔥 Grande précision et excellent travail d’AJ restant dans les limites AJ Brown avec un sommet en carrière de 169 verges, Devonta Smith, 126

pic.twitter.com/iBIUPdIbpx – John Clark (@JClarkNBCS) 18 décembre 2022

Pour une équipe des Bears qui est tombée à 3-11 avec la défaite, cela a été l’histoire de la saison. Encore une fois, cette jeune équipe des Bears s’est accrochée dans un match serré. Pourtant, encore une fois, celui-ci est considéré comme une perte.

Les Bears ont perdu sept matchs en une possession. Ils ont une fiche de 1 à 7 dans des matchs décidés par huit points ou moins.

“Nous parlons toujours de six ou sept jeux critiques dans un match”, a déclaré le demi de coin recrue Kyler Gordon. “Si vous changez, exécutez, faites votre travail, il s’agit d’être cohérent et de garder ces jeux explosifs au minimum. Si vous faites cela, alors cette possession pour nous pourrait être importante. Je dois vraiment les obtenir et les exécuter.

La réception de 68 verges de Brown était l’une de ces pièces. Les Eagles n’étaient en avance que de quatre points à ce moment-là. La défense des Bears a trouvé des moyens tout l’après-midi de proposer des arrêts contre une attaque puissante des Eagles. La défense a eu deux interceptions et un échappé récupéré.

Mais à ce moment-là, Brown a eu raison de Johnson.

“C’est difficile quand vous avez un bon quart-arrière qui perd des sous”, a déclaré Johnson. “En fin de compte, je joue au singe au milieu, mais je sais très bien qu’il travaillera pour chaque prise.”

Johnson vit pour des matchs comme ceux-ci. Il aime garder le meilleur receveur d’un adversaire. Parfois, il gagne ces batailles, d’autres fois non. La vie en tant que cornerback de la NFL est difficile de cette façon. Il joue vraiment au singe au milieu – et personne n’aime quand ils sont coincés au milieu.

Les Bears ne sont pas au milieu. Ils sont très bien en bas de la NFL en ce moment. Mais pour une équipe qui a une fiche de 3-11 et qui regarde le deuxième choix au repêchage, perdre sept matchs en une possession pourrait, à certains égards, être considéré comme positif. Les Bears sont prometteurs et ils envisagent le meilleur scénario de repêchage possible.

Le quart-arrière Justin Fields continue de donner de l’espoir aux fans. Comme il l’a dit à maintes reprises pendant des semaines, il pense que ces pertes finiront par se transformer en victoires.

En 2020, les Eagles sont allés 4-11-1 et ont renvoyé leur entraîneur-chef. Maintenant, deux ans plus tard, ils sont 13-1 et roulent. Fields pense que cela pourrait être les Bears à l’avenir.

“Peu importe notre record, les entraîneurs viennent tous les jours de la même manière et les joueurs viennent tous les jours de la même manière et nous travaillons”, a déclaré Fields. “C’est tout ce que nous savons. Donc, peu importe notre bilan, ce qu’il y a dans le passé, nous venons tous les jours et nous nous présentons. Tant que nous ferons cela, nous nous améliorerons. »

Fields a dépassé les 1 000 verges au sol pour la saison, devenant le troisième quart-arrière à le faire (avec Lamar Jackson et Michael Vick). Il a lancé pour 152 verges et deux touchés. Il s’est occupé du football et a donné une chance à son équipe.

Les Bears se sont simplement heurtés à une équipe qui profite mieux de ses chances qu’eux.

“Nous sommes des combattants”, a déclaré Johnson. “Je sais que parfois les choses ne vont pas dans notre sens, mais nous n’arrêtons jamais de nous battre.”