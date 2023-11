Une autre panne de communication a frappé Gaza. Voici ce qu’il faut savoir.

La panne de communication qui en a résulté a effectivement isolé les habitants de l’enclave du monde extérieur et les uns des autres, empêchant les informations d’entrer ou de sortir et plongeant ses habitants dans l’obscurité numérique. À l’intérieur de la bande de Gaza, des groupes humanitaires ont déclaré que les Palestiniens n’étaient pas en mesure de contacter les services d’urgence en raison des lourdes frappes.

Les 2,2 millions d’habitants de la bande de Gaza ont été privés d’Internet, de téléphone portable et de téléphone fixe. réseaux ce week-end – c’est la troisième fois que cela se produit depuis qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas le 7 octobre et a commencé sa campagne militaire ultérieure dans l’enclave.

“Nous avons suivi le déclin observable de la connectivité Internet de manière significative et instantanée”, a déclaré Alp Toker, directeur du groupe de surveillance de la cybersécurité NetBlocks, lors d’un entretien téléphonique lundi. Le groupe, qui surveille la connectivité Internet en surveillant la proportion d’utilisateurs de points finaux pouvant être contactés en ligne et renvoyant un signal, a observé une chute brutale de la connectivité Internet à travers Gaza dimanche à 18h20, heure locale. « Les lignes fixes ainsi que la connectivité cellulaire nationale, y compris les appels, ont été complètement détruites par cette situation », a-t-il déclaré.

En plus d’une détérioration progressive des niveaux de connectivité Internet depuis le début de la guerre, NetBlocks a suivi « trois pannes de communication collectives, se manifestant par une déconnexion quasi totale du monde extérieur », a déclaré Toker. Celles-ci se sont produites les 27 octobre, 1er novembre et 5 novembre.

Les coupures d’électricité empêchent les Palestiniens d’accéder aux informations les plus récentes sur le conflit et limitent la capacité des journalistes de Gaza à rendre compte de ce qui se passe. Dans un communiqué, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a déclaré que la perte de contact des bureaux de presse avec leurs équipes et leurs journalistes à Gaza signifiait que le monde perdait une fenêtre cruciale sur la réalité de la guerre et créait un vide d’information.