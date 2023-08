Une autre nuit tranquille sur le feu de forêt du lac Walroy à Kelowna

L’incendie de forêt du lac Walroy dans les quartiers Wilden et McKinley de Kelowna est resté le statu quo pendant la majeure partie de la journée de mercredi et pendant la nuit de jeudi.

Selon Central Okanagan Emergency Operations (CORD), tous les ordres et alertes d’évacuation restent les mêmes. Pour une carte des ordres d’évacuation et des alertes, visitez cordemergency.ca/map.

L’incendie a connu des conditions météorologiques favorables et a atteint une activité de feu de rang 2 (faible).

Jeudi, les équipages continueront d’établir une ligne noire de 100 pieds.

L’incendie de forêt du lac Walroy fait partie du complexe Grouse depuis samedi soir. Il s’agit d’un complexe Grouse avec l’incendie de forêt de McDougall Creek à West Kelowna et l’incendie de forêt de Clarke Creek à Lake Country.

Le COEOC fournira une mise à jour sur les trois incendies de forêt dans le centre de l’Okanagan jeudi à 10 heures.

L’incendie reste hors de contrôle, s’étend sur 794 hectares et est l’un des 374 incendies de forêt actifs dans la province.

Transports Canada et le BC Wildfire Service interdisent l’utilisation de drones de toute taille à proximité d’un incendie de forêt. L’exploitation de tout aéronef non associé à des activités de lutte contre les incendies dans un rayon de cinq milles marins autour d’un incendie, y compris les véhicules aériens sans pilote (UAV ou drones), est illégale. Quiconque interfère avec les efforts de lutte contre les incendies de forêt s’expose à des sanctions allant jusqu’à 100 000 $ et/ou jusqu’à un an de prison.

Black Press Media se tiendra informé tout au long de la journée.

