Une autre nuit de pillage et d’anarchie – et personne ne sait ce qui va se passer ensuite | Nouvelles du monde

Sur le Pont Neuf, en plein cœur de Paris, un mélange de personnes. Des touristes, des habitants bien habillés et de nombreux policiers en tenue anti-émeute.

La violence et la destruction qui ont englouti certaines banlieues de la capitale n’ont peut-être pas envahi le centre de Paris, mais les tentacules du désordre ont atteint le centre de la ville.

Alors que nous nous tenions sur le pont, nous pouvions voir des lumières bleues derrière et devant nous, des sirènes résonnant sur les bâtiments.

Près d’un centre commercial chic, la police anti-émeute est arrivée en nombre pour chasser ceux qui semblent vouloir faire des dégâts. On peut voir des gens arrêtés, fouillés puis mis à l’arrière d’une camionnette.

En regardant, j’attire l’attention de l’un d’eux – un adolescent, probablement âgé de 16 ou 17 ans, vêtu de vêtements noirs de la tête aux pieds.

Il a l’air complètement serein d’être tombé entre les mains de la police, et me retourne le regard avec une indifférence délibérée.

Je suppose que ce n’est pas la première fois qu’il voit l’arrière d’un fourgon de police.

Une poubelle brûle, dégageant de la fumée dans l’air ; la police anti-émeute court sur une route accompagnée d’un musicien ambulant, qui commence à jouer Careless Whisper comme il les voit.

Un homme, debout avec sa petite amie, commence à leur crier des questions alors qu’ils passent en courant. C’est un curieux mélange de normal et d’anormal.

Parce que ce qui se passe dans France est volatile et imprévisible. Marseille, la deuxième ville du pays, a succombé à une nuit de pillages et d’anarchie tels que, peu après minuit, le gouvernement a annoncé qu’il enverrait des renforts dans le Sud.

Une décision précipitée; sûrement un signe que, malgré tous leurs propos de détermination et d’appels au calme, le gouvernement continue de rattraper son retard.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que, malgré des centaines d’arrestations, l’intensité des violences avait diminué. C’était peut-être vrai à certains endroits, mais pas partout.

À Marseille, par exemple, il y a eu une explosion si importante qu’elle a créé un champignon atomique.

Mais à Nanterre, où cette vague de violence a commencé, les rues semblaient plus calmes. La destruction frénétique de jeudi soir et les premières heures du vendredi matin semblaient s’être légèrement dissipées.

Même s’il y avait encore des routes bloquées par les flammes, des jeunes lançant des pierres et des cocktails Molotov et des véhicules blindés de la police sur les routes. Incroyable de penser qu’on a pu regarder tout ça et penser que la situation aurait pu s’améliorer.

Peut-être que les gens se lassent peu à peu de tous ces dégâts. Kylian Mbappéle footballeur le plus célèbre de France, qui a grandi en banlieue parisienne, a publié une déclaration réfléchie et éloquente demandant l’arrêt de la violence.

« C’est votre propriété que vous détruisez, vos quartiers, vos villes… il y a d’autres moyens pacifiques et constructifs de s’exprimer. »

C’est un sentiment noble, et nombreux sont ceux qui l’accueilleront favorablement, notamment ceux dont les voitures ont été incendiées ou dont les commerces ont été pillés. Mais rien ne garantit qu’il sera suivi.

Aujourd’hui, ce sont les funérailles de Nahel, qui jetteront un autre coup de projecteur sur sa mort et sur la relation totalement houleuse entre sa communauté et la police.

Il y a quelques jours, une marche en sa mémoire s’est terminée par des gaz lacrymogènes, des coups de matraque et des combats à l’endroit même où la vie de Nahel a pris fin.

Lors de cette marche, il y avait des affiches et des T-shirts réclamant « Justice pour Nahel ». Mais il y a un autre slogan inscrit sur les murs autour de Nanterre et au-delà qui se lit « Vengeance pour Nahel ». Et ce sont deux concepts très différents.

Alors, comment vont se dérouler ses funérailles, et comment vont s’exprimer les inévitables tensions ?. Comme pour tant de choses ces derniers jours, nous ne savons tout simplement pas.

Nous, comme les habitants, la police, le gouvernement et le peuple français, devrons simplement attendre et voir ce qui se passera.