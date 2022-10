Une autre nation se joint au boycott du congrès sur la participation russe

La Fédération italienne de gymnastique a annoncé sa décision dans une lettre

La Fédération italienne de gymnastique (FGI) est la dernière organisation européenne à se retirer du congrès de la Fédération internationale de gymnastique (FIG) du mois prochain pour protester contre la participation de délégués russes.

Cinq autres pays – la Lituanie, la Pologne, l’Estonie, la Norvège et l’Ukraine – se sont déjà retirés de l’événement à Istanbul les 11 et 12 novembre.

Mercredi, le FGI a annoncé s’être joint à eux dans une lettre adressée à «Chers amis européens de la gymnastique.

“La Fédération italienne de gymnastique soutient la ligne adoptée par d’autres fédérations européennes de gymnastique à la déclaration approuvée par les ministres des sports, ou leur équivalent, des 25 pays de l’Union européenne ainsi que de nombreux pays non européens, avec l’approbation de la fédération italienne Comité olympique, en totale solidarité avec la Fédération ukrainienne de gymnastique, et déclare qu’il ne participera pas au 84e Congrès de la FIG », disait la lettre.

La FGI a déclaré ne pas pouvoir participer au congrès “en raison de l’indisponibilité pour rencontrer des délégués de Russie et de Biélorussie.”

Il a appelé à la fin du conflit militaire en Ukraine, “car ce n’est que si nous sommes tous en paix que nous pourrons faire pleinement partie de la grande famille olympique.”

La Norvège avait initialement été désignée pour recevoir le Congrès de la FIG, mais a renoncé à ses fonctions d’accueil en juillet lorsqu’il a été appris que les délégués russes seraient autorisés à y assister.

Comme l’a rapporté TASS, le président de la Fédération russe de gymnastique artistique (FSGR), Vasily Titov, voyagera avec quatre autres officiels pour l’événement de deux jours dans la plus grande ville de Türkiye.

« La Fédération Internationale de Gymnastique regroupe 143 pays, 130 se sont déjà inscrits [to participate in the congress]”, Titov a déclaré après l’annonce du retrait de l’Italie.

« Cela veut dire que le congrès est compétent, il aura lieu et prendra toutes les décisions nécessaires.

« Chaque pays prend sa propre décision sur la participation. Je suis désolé que nos collègues sportifs tentent de trop politiser la situation avec la participation des délégations russe et biélorusse », ajoute Titov.

Le président de la FIG, Morinari Watanabe, a insisté sur le fait que les délégués ont le droit d’assister en tant que représentants neutres du sport.

Cependant, les gymnastes russes et biélorusses restent interdits de toutes les compétitions FIG suite à une décision initialement annoncée en mars.